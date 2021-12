Domani sera, sabato 4 dicembre, alle ore 20.45 presso lo Stadio Maradona di Fuorigrotta ci sarà l’attesissima partita Napoli-Atalanta, anticipo del sabato valido per la 16esima giornata di Serie A. Considerate le ultime evoluzioni della classifica, con gli azzurri in vetta a quota 36 punti ed i bergamaschi al 4 posto con 31 punti, lo scontro tra le due compagini può essere considerato un incrocio scudetto. Nel suggestivo ‘tempio’ dedicato al grande Diego, si affronteranno, da un lato, una delle regine di questo incredibile campionato (allenata da mister Spalletti, che dovrà scontare 2 giornate di squalifica per rosso diretto rimediato nello scorso match contro il Sassuolo), dall’altro la Dea guidata da Gasperini, sempre più macchina da gol.

Come ben sappiamo, il Napoli dovrà fare i conti con un’infermeria affollattissima. Proprio nel match contro i neroverdi si sono infortunati tre calciatori cardine del gioco azzurro: Koulibaly (che dovrà restare fuori un mese per una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro), Fabian Ruiz (tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro) e Insigne (contrattura del soleo sinistro). I tre calciatori hanno già iniziato l’iter di terapie: per il senegalese bisognerà aspettare almeno un mese per rivederlo in campo (se non direttamente a febbraio dopo la Coppa d’Africa), mentre lo spagnolo e il capitano saranno valutati ora dopo ora per l’ostico match di domani sera.

Mister Spalletti rischia di avere ben 7 indisponibili per la gara contro gli orobisci del Maradona e due sono i ballottaggi, ossia Lozano e Mertens, in vantaggio rispettivamente su Elmas e Petagna. Di seguito ecco le probabili formazioni di Napoli-Atalanta come riportate dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Zielinski, Politano; Mertens.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

