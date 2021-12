Se avete intenzione di acquistare un iPhone 13 mini, anche perché con molta probabilità sarà l’ultimo modello di questa variante, può non poco stuzzicare il prezzo presente quest’oggi su Amazon per la versione rossa da 256GB di memoria interna. Sono attualmente tre le colorazioni dell’iPhone 13 mini che godono di un prezzo più vantaggioso, ossia quella rossa, quella galassia e quella mezzanotte.

Offerta aggiornata per l’iPhone 13 mini su Amazon degna del Black Friday

Una promozione, quella odierna, simile a quella con cui abbiamo aperto il Black Friday alcune settimane fa. L’unica però con disponibilità immediata è la variante rossa, la classica PRODUCT(RED), mentre per le altre bisognerà attendere un bel po’ di tempo, con la galassia che non è nemmeno disponibile. Dovendo quindi fare una scelta, ecco che l’iPhone 13 mini rosso da 256GB è il modello attualmente più conveniente su Amazon, anche perché si ritrova con uno sconto del 6% rispetto al prezzo consigliato di 959 euro.

Il costo finale di tale smartphone targato Apple risulta essere di 899 euro, con un risparmio di 60 euro che potrà far comodo a molti. Ricordiamo come la spedizione sia gratuita ed in questo caso il prodotto sarà spedito nelle vostre case nel giro di qualche giorno, bisognerà attendere al massimo quattro giorni, ma spesso arriva anche prima del previsto.

Offerta Apple iPhone 13 mini (256 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 5,4"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Tra l’altro potrà essere acquistato anche a rate. Vediamo ora più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 13 mini rosso da 256GB di memoria interna. Rispetto al fratello maggiore ritroviamo solo le dimensioni del display più piccole, qui infatti c’è spazio per uno schermo Super Retina XDR da 5,4 pollici con un design robusto grazie al Ceramic Shield.

Netti miglioramenti lato hardware grazie alla presenza del processore A15 Bionic e all’immancabile 5G. Molto interessante è anche il comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Per i video la vera novità è la Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Sta a voi decidere se puntare o meno su tale device Apple.