Le nuove emoji WhatsApp di coppia faranno capolino nell’applicazione di messaggistica a breve, probabilmente. Il motivo è presto detto: le emoticon sono già apparse in una versione Android del servizio e dunque sono nella fase finale dello sviluppo prima del loro rilascio definitivo. Siamo al cospetto di un nuovo passo compiuto per garantire la massima inclusione nella rappresentazione delle diversità razziali e la cosa non guasta affatto.

Nell’immagine di apertura articolo ci sono alcuni esempi delle prossime nuove emoji WhatsApp in arrivo. Si tratta di quelle che rappresentano diverse tipologie di coppia. Per ognuna delle soluzioni proposte, gli sviluppatori stanno lavorando per garantire tonalità della pelle molto diverse tra di loro, variegati tagli degli occhi come i colore dei capelli. In questo modo, qualsiasi utente del servizio dovrebbe sentirsi rappresentato, senza particolari eccezioni.

L’implementazione delle novità per le emoticon si è concretizzata nell’ultima versione beta WhatsApp siglata come 2.21.24.11 per dispositivi Android. Non ci sono (per ora) delle tracce delle stesse faccine per sistema operativo iOS e dunque per iPhone ma non ci sono particolari dubbi sul prossimo rilascio. Gli sviluppatori del servizio ci hanno da sempre abituati a lunghi periodi di test per qualsiasi nuova funzione, anche quella all’apparenza più banale. La lunga gestazione si spiega per l’intenzione di evitare che bug ed errori di sorta interferiscano con l’esperienza degli utenti: per il rilascio vero e proprio bisognerà solo attendere un po’ di più.

Di certo nella prima parte del 2022, per quanto sopra indicato, le nuove emoji di coppia saranno a disposizione di tutti. Altri interventi per garantire la massima rappresentatività di ogni etnia, come anche di ogni disabilità o diversità di genere, sarà sempre ben gradita. Non si tratta solo di dettagli grafici infatti, ma anche di vere e propri tentativi di diffondere il più possibile l’inclusività di ogni tipo.