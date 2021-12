“Sherlock Holmes: prima con delitto” è il titolo di un libro-game di grande successo, firmato nel 2019 dal giornalista e scrittore abruzzese Alberto Orsini. L’autore aquilano torna oggi in libreria con un nuovo game-book, interamente ispirato all’Inferno della “Divina Commedia” di Dante Alighieri. Nel settecentesimo anniversario della scomparsa del sommo poeta, il volume “Inferno” di Watson Edizioni offre al lettore un percorso oscuro e impervio capace di regalare un’esperienza ‘immersiva’, non troppo lontana da quella dei giochi di ruolo.

Il volume uscirà oggi, venerdì 4 dicembre, in tutte le librerie e sarà presentato lunedì 6 dicembre negli spazi della fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi di Roma, alle ore 15.30, nell’ambito dell’evento intitolato “L’Inferno di Dante incontra la narrativa interattiva”.

Redattore territoriale della città de L’Aquila per il TgR di Rai3, Orsini è stato caporedattore di AbruzzoWeb e ha collaborato con il quotidiano Il Messaggero e con l’agenzia Ansa; dal 2006 è coordinatore del portale Librogame’s Land ed è fondatore del periodico Lgl Magazine.

Un estratto della copertina di INFERNO di Alberto Orsini

La vicenda del game-book è ambientata nel XIV secolo: Dante è scomparso e suo fratello, Francesco Alighieri, sta per attraversare le porte degli inferi per salvarlo, armato di coraggio e armi leggendarie. Il lettore potrà seguire i fratelli Alighieri, calandosi nei loro panni e interpretando le due figure per poter tornare, naturalmente “a riveder le stelle”. Specializzata in libri-gioco per adulti, la Watson Edizioni dà vita a una pubblicazione ambientata nell’oscuro regno di Lucifero, sulle orme del padre della lingua italiana: Orsini prende per mano il lettore e lo guida nella “selva oscura”.

Il Conte Ugolino e Caronte, Cleopatra, Paolo e Francesca: i personaggi-simbolo dell’Inferno dantesco popolano le pagine del libro-gioco di Orsini, dense di percorsi oscuri e impervi.