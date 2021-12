Oggi va in onda a metà The Resident 3 su Rai2. La serie tv che ha conquistato il pubblico italiano grazie alla forza e alla spigolosità del suo protagonista, tornerà oggi, 3 dicembre, in prima serata con un singolo episodio a differenza di quello che è successo nelle scorse settimane, cosa vedremo quindi e perché questo cambio di programmazione?

Per qualche impensabile motivo, Rai2 ha deciso di rimandare gli ultimi episodi di The Resident 3 a gennaio per ‘accompagnare’ i primi di The Good Doctor 5, la serie con la quale fa staffetta ormai da due mesi. Questo significa che quello che andrà in onda il 10 dicembre su Rai2 è un finto finale di The Resident 3, un doppio episodio che chiuderà questo 2021 in compagnia di Conrad e i suoi dando appuntamento a gennaio.

The Resident 3 dovrebbe tornare in onda venerdì 7 gennaio su Rai2 con gli ultimi episodi della stagione per poi salutare il pubblico fino alla fine dell’anno, salvo cambiamenti. Cosa succederà nel singolo episodio in onda oggi e nel doppio di venerdì prossimo?

Ad andare in onda questa sera sarà l’episodio dal titolo Il ritorno in cui Conrad è di nuovo al Chastain e Cain è costretto a fare buon viso a cattivo gioco. Devon e Feldman si occupano di tre pazienti con sintomatologia molti diversa ma che ad un tratto peggiorano. Secondo Devon i sintomi sono relativi ad una forte intossicazione da organofosfati che potrebbero essere contenuti nell’integratore che stanno pubblicizzando Bell e Cain. Il conflitto d’interesse è sotto gli occhi di tutti, chi si prenderà la briga di risolvere la questione?

Il finto finale di The Resident 3 andrà in onda la prossima settimana, il 10 dicembre, con il nuovo centro di neurochirurgia finalmente pronto per essere inaugurato mentre Nic è costretta a lavorare insieme a Cain. Intanto un trapianto di cuore ha un risultato inaspettato, cos’altro succederà adesso?