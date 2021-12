Ginny & Georgia 2 potrebbe arrivare su Netflix già nel 2022. La serie che racconta il rapporto tra una madre giovane e una figlia adolescente, in un misto di commedia e dramma, ha debuttato su Netflix nel febbraio scorso ed è stata rinnovata dopo un paio di mesi dall’esordio, ma non ha ancora una data d’uscita per il secondo capitolo.

Un aggiornamento su Ginny & Georgia 2 è arrivato di recente dal set: le riprese dei nuovi episodi sono partite il 30 novembre 2021, in ritardo di un paio di mesi rispetto alle previsioni iniziali che davano l’inizio della produzione programmata per settembre. Le riprese appena partite dovrebbero proseguire per circa sei mesi, di conseguenza la la nuova stagione potrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2022.

Il primo ciak di Ginny & Georgia 2 è stato annunciato da Debra Fisher, la showrunner della dramedy, che ha pubblicato il 30 novembre l’avvio delle riprese, mostrando su Instagram la classica lavagnetta utilizzata per identificare le scene. Come per la prima stagione, anche stavolta si gira a Toronto, in Canada. La produzione è affidata alle società Blue Ice Pictures, Critical Content e Dynamic Television.

Anche per Ginny & Georgia 2 sono attesi 10 episodi, come per la prima stagione, terminata con un finale aperto: la serie creata da Sarah Lampert si era conclusa con la fuga di Ginny e del fratellino Austin dopo la scoperta che la morte del marito della madre Georgia potrebbe essere stato un omicidio, causato proprio dalla donna per vendicare le attenzioni moleste dell’uomo nei confronti della figlia quindicenne ed ereditarne il patrimonio. Arrivata su Netflix come potenziale erede di Gilmore Girls, Ginny & Georgia ne ha richiamato alcuni aspetti ma si è rivelata anche un misto di generi ed influenze diverse (qui la nostra recensione).

