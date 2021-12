La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 è ormai alle porte e con essa anche l’ennesimo teatrino al grido di #FuoriAlexBelli. L’attore di Centovetrine ormai è sulla bocca di tutto e non per via della sua presunta liason con Soleil Sorge quanto per il suo modo di recitare un copione che sembra già scritto e che è molto simile a quello portato in scena all’Isola dei Famosi. La differenza qui sta nel fatto che dall’altra parte questa volta c’è Soleil Sorge e anche lei a furbizia non si fa battere da nessuno, non certo dall’attore e fotografo.

Ma cosa è successo di preciso? L’idillio tra i due è finito, almeno per un attimo, visto che Soleil Sorge ha accusato Alex Belli di essere falso e di recitare sia dentro che fuori la casa e così i fan del programma e di diversi concorrenti, hanno preso la palla al balzo e per la prima volta si sono uniti con l’hashtag #FuoriAlexBelli raccogliendo meme, offese e commenti poco lusinghieri sull’attore.

In molti chiedono la sua uscita dalla casa sperando che presto finisce in nomination per poi riuscire ad eliminarlo con percentuali bulgare. Prima che questo possa accadere però, nella casa, Alex Belli è riuscito di nuovo a fare pace con Soleil Sorge usando parole che hanno infastidito ancora di più il pubblico e, soprattutto, i fan dell’ex corteggiatrice.

Alex Belli al Grande Fratello Vip 2021 ha rivolto a Soleil parole molto importanti: “Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo? Se io e te ci amiamo non è un problema , gli altri sono un problema. […] Mi hanno chiesto cosa penso di te. Io ho detto che non lo so, so solo che mi piace anche quando fa la str**za e l’accetto così com’è..”. Cosa significano queste parole? Forse Alex Belli è davvero confuso o continua a tenere il piede in due scarpe solo per farsi notare e far parlare di lui e della moglie? Il dubbio rimane mentre il pubblico spera al grido di #FuoriAlexBelli.