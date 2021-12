L’anno 2021 sta giungendo al termine e possiamo ritenerlo incredibile se pensiamo ai vari spettacoli astronomici più suggestivi che si sono verificati e che, alcuni dei quali, si sono visti ad occhio nudo: come le eclissi lunari e solari totali, e l’avvistamento della cometa Neowise. Ed ecco che un nuovo e affascinante evento del cielo molto probabilmente si potrà vedere chiaramente in questo mese di dicembre. Si tratta della cometa C/2021 A1 (Leonard) o Cometa Leonard di magnitude 4, il cui appellativo è “cometa luminosa di Natale”, che passerà vicino la Terra il 12 dicembre 2021 verso le pre 7.45 CST e raggiungerà il punto più vicino al Sole il 3 gennaio 2022, per poi uscire dal nostro sistema solare.

La Cometa Leonard, scoperta presso il Mount Lemmon Observatory in Arizona, Stati Uniti, il 3 gennaio 2021 dall’astronomo Greg J. Leonard, secondo gli esperti passa tramite l’orbita terrestre ogni 80 mila anni e può essere vista entro la fine dell’anno. Una cometa, più polvere e gas emette, più emanerà una scia altamente luminosa. L’attesissima ‘cometa di Natale’ non sappiamo quanto polvere e gas emanerà, ma, a seconda di questi fattori, la sua luminosità massima sarà visibile intorno al 13 e 15 dicembre 2021.

Il 12 dicembre raggiungerà la distanza minima dal nostro Pianeta e, dunque, per un’osservazione ottimale non solo occorrerà un cielo molto scuro, ma anche una visuale priva di eventuali ostacoli come alberi, montagne ed edifici. Per quanto riguarda il possibile orario di osservazione, la Cometa Leonard, circa il suo massimo avvicinamento alla Terra, sarà visibile poco prima dell’alba e subito dopo il tramonto. Inoltre, per avere una posizione ottimale, su Internet sarà possibile cercare vari strumenti di astronomia che consentono di inserire la nostra posizione e ottenere quindi maggiori informazioni in grado di guidarci per la contemplazione della cometa di Natale.

