A poche ore dal lancio delle prime due canzoni del suo esordio solista, arriva la notizia che il 2022 sarà l’anno dei concerti di Manuel Agnelli. Il frontman degli Afterhours, cantautore, scrittore e giudice di X Factor sta seguendo un percorso personale che in questa fase si accosta al cinema.

I concerti di Manuel Agnelli nel 2022

Ieri, giovedì 2 dicembre, Manuel Agnelli ha lanciato i suoi primi due inediti, Pam Pum Pam e La Profondità Degli Abissi, entrambi scritti per far parte della colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros in uscita il 16 dicembre. Nelle ultime ore il cantautore ha annunciato il suo ritorno sul palco con due date programmate nel 2022. “Uno show elettrico e pieno di energia”, queste le parole usate da Agnelli per annunciare gli appuntamenti dal vivo del prossimo anno.

Club 22 è il nome di questo tour annunciato all’improvviso, e non si escludono ulteriori date. Per il momento è noto che Manuel Agnelli sarà in concerto nelle seguenti date:

17 maggio 2022 Atlantico, Roma

19 maggio 2022 Alcatraz, Milano

Per entrambe le date i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di lunedì 6 dicembre 2021 sui circuiti TicketOne e Vivaticket.

Una carriera solista?

Dalle novità lanciate ieri, sono in tanti a chiedersi se Manuel Agnelli farà un disco solista. In Pam Pum Pam e La Profondità Degli Abissi troviamo un continuum tra il cantautore e l’ultimo disco Folfiri O Folfox (2016). Lo stesso Agnelli ha parlato di “debutto solista a 54 anni”, ma non è dato sapere se ai due inediti appena lanciati ne seguiranno altri.

Il primo tentativo da solista di Manuel Agnelli, ricordiamo, è stato il progetto sperimentale Il Meraviglioso Tubetto (2000) presentato insieme a Emidio Clementi e uscito insieme a una serie di racconti scritti dallo stesso leader degli Afterhours dal titolo I Racconti Del Tubetto.

Ai concerti di Manuel Agnelli del 2022 potrebbero aggiungersi altre date.

Continua a leggere su optimagazine.com