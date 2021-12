Se qualunque nostro lettore si sia chiesto, almeno una volta, come eliminare un profilo Instagram (magari proprio il suo), è bene sapere che esiste una procedura specifica per farlo. Anche se non molto pubblicizzata, la modalità di cancellazione proposta in questa guida è del tutto ufficiale e prenderà solo qualche minuto, non di più.

Cosa fare per cancellare un profilo

Per eliminare un profilo Instagram, la prima cosa da fare sarà loggarsi con l’account individuato al social via browser (la stessa operazione non sarà possibile via app). Il collegamento da raggiungere è quello presente a questo link. Come immediatamente visibile dopo l’atterraggio sulla URL, all’utente verrà richiesto quale sia la principale motivazione per la cancellazione. In un menù a tendina compariranno diverse possibilità: alla selezione di quasi tutte le opzioni, il sistema restituirà delle soluzioni di diverso tipo, tutte pensate nell’ottica di far cambiare idea all’iscritto al social. Ebbene, se fermi nella propria decisione di abbandonare la piattaforma, la migliore scelta da fare tra quelle possibili è quella che risiede nella categoria “Altro”. A quel punto verrà semplicemente chiesta, a conferma dell’operazione, di nuovo la password e il gioco sarà fatto. Non c’è dubbio che tutti i passaggi prenderanno solo pochi minuti, oltre ad essere semplicissimi e alla portata di chiunque, anche dei meno esperti di internet.

I tempi della cancellazione

Dopo aver specificato i passaggi per eliminare un profilo Instagram, va anche precisato che la cancellazione dell’account con tutte le sue informazione non sarà immediato. Ci sarà un periodo di stand-by di 30 giorni in cui le foto continueranno ad essere presenti e abbinate al profilo ma non visibili all’esterno. In questo lasso di tempo, si potrà anche rendere nulla l’operazione di abbandono. Dopo un mese, al contrario, nulla sarà recuperabile e neppure si potrà ritornare sui propri passi.