Amazon ormai continua sempre di più a sorprendere, migliorare ed espandere le capacità della sua assistente personale Alexa. Infatti, oltre ad introdurre nel mese di giugno la nuova funzionalità di Reading Sidekick per l’assistente virtuale, un’altra interessante novità ha permesso a tutti gli utenti che utilizzano Alexa di mettere in pausa e riprendere la riproduzione di musica su un dispositivo. Ma se pensavate che le novità fossero qui terminate, vi sbagliate, perché in seguito agli aggiornamenti di ottobre scorso, adesso l’e-commerce statunitense ha aggiornato la sua assistente personale, che sarà in grado di monitorare alcune apparecchiature domestiche come ad esempio la lavatrice avvisandoci dela fine del ciclo di lavaggio con un segnale acustico.

La nuova funzionalità di Amazon Alexa si chiama Water Running: è abbastanza pratica e può intervenire in diverse situazioni. L’opzione può salvarci da un allagamento qualora dimenticassimo di chiudere l’acqua corrente del lavandino oppure se la lavatrice si rompe. In questi casi, l’assistente personale sarà in grado di rilevare il suono dell’acqua corrente e avvisarci. Dunque, adesso grazie alla fantastica app di Amazon, si potrà impostare un allarme sonoro attraverso una ‘Sound Detection Routine‘ per le nuove funzionalità sopra citate.

Ricordiamo che Alexa è capace anche di rilevare l’abbaio di cani, i bambini che piangono, il russare, la rottura di vetri e gliallarmi antifumo. Un’ulteriore feature, purtroppo ancora non disponibile in Italia, riguarda Amazon Pharmacy,grazie alla quale i clienti possono chiedere all’assistente virtuale di riordinare le prescrizioni mediche e ricevere aggiornamenti sullo stato dell’ordine delle medicine e della relativa consegna. Insomma, Alexa sta diventando sempre più intelligente e adesso è anche in grado di memorizzare le preferenze del suo parlante. Ad esempio, se le viene fatto presente di essere vegetariani, quando le si chiede di cercare un ristorante l’assistente terrà conto della nostra preferenza.

