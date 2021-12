Mancano due giorni a Smile Giamaica, il grande evento gratuito che si terrà al National Heroes Park di Kingston. Il concerto è organizzato dal Ministero della Cultura del governo Michael Manley, che il 15 dicembre andrà ai seggi e in quei giorni si trova in piena campagna elettorale. Per questo Bob Marley diventa il bersaglio facile degli oppositori politici e dei cospirazionisti: Bob si esibirà per un solo brano, ma ciò è sufficiente per interpretare la sua partecipazione come un endorsement a Manley, dunque ai democratici socialisti del People’s National Party.

Bob Marley lo dice da subito: niente, in quell’evento, assumerà connotati politici. Che la politica sia un virus invisibile è cosa nota a tutti, per questo la notizia della partecipazione di Marley ad un evento organizzato dal premier Manley fa andare qualcuno fuori di testa. Alle 20:30 del 3 dicembre 1976 sette uomini armati fanno irruzione nell’abitazione del re del reggae. In casa ci sono Bob, sua moglie Rita, il manager Don Taylor e l’assistente Louis Griffiths.

Quei colpi di fucile non uccidono nessuno, e per questo si fa strada l’ipotesi che si sia trattato di una messa in scena voluta da Michael Manley per fare di Bob un martire. La pista più battuta, tuttavia, è quella della mano di Jim Brown, guardia del corpo di Edward Seaga del Jamaican Labour Party avverso al People’s National Party di Manley.

Secondo questa versione, Seaga avrebbe voluto far fuori Bob Marley per quel presunto endorsement al premier in carica, ma il vero mandante sarebbe stata la CIA.

In ogni caso, allo Smile Giamaica Bob Marley fa in modo che Seaga e Manley si stringano la mano e pongano fine a ogni tensione. Lo fa con le ferite ancora aperte, e si esibisce per un’ora e mezza di musica contro il singolo brano inizialmente pattuito.

Continua a leggere su optimagazine.com