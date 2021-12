La Compagnia Körper presenta Aesthetica – esercizio n° 2 al Piccolo Bellini di Napoli, una performance in prima nazionale di Gennaro Cimmino. In scena venerdì 3 e sabato 4 dicembre alle 20.30, e domenica alle 18.30.

Dopo il grande successo di Aesthetica – esercizio n° 1e a 7 anni dal primo spettacolo che riscontrò lusinghieri apprezzamenti di pubblico e di critica, tanto da portarlo in tournée in tutta Italia e in altre città, come Dusseldorf , Città Del Messico e New York, Cimmino ritorna al Piccolo Bellini. Nel 2016 il coreografo e performer ha ricevuto il premiocome miglior regista (Best Director) del “Fresh Fruit Festival”.

Interpreti delle coreografie, co-firmate come anche nel primo esercizio da Cimmino e Maione, sono Gennaro Maione, Roberta Caccavale, Sibilla Celesia, Alfonso Donnarumma, Marco Munno, Angela Rasulo, Maria Rosaria Visone.

A conclusione del dittico sulla comunicazione digitale di massa, Cimmino prova ora a immaginare il pianeta Terra dopo una delle tante tempeste solari: “Un fenomeno capace di distruggere completamente la tecnologia digitale – spiega– fino ad alterare radicalmente la salute umana e tutte le nostre percezioni. Basterebbe infatti uno starnuto del sole per bloccare in un istante tutto l’ingranaggio che muove la società moderna: radio, TV, internet, cellulari, trasporti, luce e tutto quello che è connesso e funziona attraverso i campi elettromagnetici, uomo compreso. Il mondo così come lo conosciamo si fermerebbe. In Aesthetica – esercizio n°1 del 2015, il tema era il cambiamento dell’uso del corpo in rapporto alla comunicazione di massa, attraverso il web, le chat e i social network”.

Che il sole e le sue tempeste siano una sveglia il cui countdown sta iniziando a scattare?

E’ l’incipit con la quale i protagonisti interpretano in scena gli effetti sugli esseri umani di una tempesta solare di particolare rilevanza. “Una delle conseguenze di una tempesta solare che investe l’atmosfera terrestre è la scomparsa dello smartphone – continua il regista– la cui assenza desterebbe sorpresa e incredulità nella nostra vita quotidiana e che potrebbe trasformarsi in malessere venendo a mancare questo strumento attraverso il quale subiamo una iper-comunicazione indotta”.

Una rappresentazione coreografica e plastica dei ballerini che danzeranno immaginando questo futuro senza tecnologie digitali e fluttuanti nell’aria come immersi in un mondo immaginario dove la presa di coscienza di ciascuno sia in grado di generare un cambiamento globale.

“Dalle tempeste possono però scaturire anche delle accelerazioni evolutive – conclude Cimmino– che arrivano in questa parte dell’Universo e che possono determinare un’apertura nella coscienza umana collettiva e contribuire a una nuova visione della realtà”.

AESTHETICA esercizio n°2 è una produzione Korper , la regia è diGennaro Cimmino, così come le coreografie che firma insiemea Gennaro Maione, interpreti Roberta Caccavale, Sibillia Celesia, Alfonso Donnarumma, Gennaro Maione, Marco Munno, Angela Rasulo, Maria Rosaria Visone. Le musiche originali Vito Pizzo, installazione video Alessandro Papa, luci Gianni Netti, i costumi Maria Carcuro.

