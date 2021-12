Una serie spin-off di Tiger King sta per arrivare su Netflix: a sorpresa lo streamer ha annunciato un nuovo format true crime sulla scia della folle docuserie che ha raccontato le vicende criminali di Joe Exotic, stavolta con una trama incentrata su Doc Antle.

Protagonista dello spin-off di Tiger King è infatti l’addestratore di animali, noto anche come Mahamayavi Bhagavan Antle, che il pubblico della docuserie originale conosce molto bene perché ha avuto un ruolo di primo piano nella prima stagione della saga che contrappone Joe Exotic alla sua acerrima nemica Carole Baskin. Personaggi che sono assurti all’onore delle cronache lo scorso anno quando Tiger King è diventato un fenomeno mondiale, spinto soprattutto dall’enorme successo negli Stati Uniti durante la prima fase della pandemia, complici le restrizioni e i vari lockdown locali che hanno fatto la fortuna della serie (uscita proprio nella primavera 2020).

Lo spin-off di Tiger King è una miniserie in tre parti, dal titolo Tiger King: The Doc Antle Story, di cui Netflix ha appena diffuso il poster ufficiale annunciando l’uscita per il 10 dicembre prossimo, a strettissimo giro dopo la seconda stagione della serie madre appena arrivata sulla piattaforma. Questo nuovo racconto basato sulla vita dell’addestratore di felini dello zoo di Exotic esaminerà la “verità scioccante dietro l’eccentrica facciata amante degli animali di Doc Antle” e i suoi “abusi di potere di tutta una vita“, come anticipato da Netflix.

Ecco il trailer e la sinossi completa dello spin-off di Tiger King, disponibile su Netflix dal 10 dicembre.