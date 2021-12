Virgin River 4 è un po’ più vicina: la nuova stagione della serie Netflix tratta dai romanzi della collana omonima di Robyn Carr è entrata in post-produzione dopo la fine delle riprese.

A confermarlo è la protagonista di Virgin River 4, che ha appena terminato di girare le scene che riguardano il suo personaggio. Alexandra Breckenridge ha comunicato di aver concluso il suo impegno sul set a Vancouver con una foto del programma del suo ultimo giorno di lavoro, apparsa nelle sue storie Instagram: “Stagione 4 di Virgin River finita per me!” ha fatto sapere l’attrice.

Conclusa la produzione di Virgin River 4, bisognerà attendere comunque diversi mesi prima che sia ultimata la post-produzione e che i nuovi dieci episodi della serie arrivino su Netflix. L’annuncio di Alexandra Breckenridge, l’interprete di Mel Monroe nel dramma romantico giunto alla sua quarta stagione, arriva subito dopo che il suo co-protagonista Martin Henderson (Jack Sheridan nello show) ha rivelato che i nuovi episodi sono entrati recentemente in post-produzione, mostrando il suo lavoro al doppiaggio di una scena.

Per quanto riguarda il rilascio di Virgin River 4, al momento non esiste una data di uscita né una finestra temporale specifica, ma è possibile fare qualche previsione sulla base della tempistica della stagione precedente. La produzione di Virgin River 3 fu ultimata esattamente un anno fa, a dicembre 2020, e la stagione è stata rilasciata a luglio 2021. Se gli stessi tempi saranno necessari per la post-produzione del nuovo capitolo, ci sarà dunque un’attesa di circa sei mesi. Intanto Netflix ha annunciato all’inizio di quest’anno che Virgin River è stato rinnovato per altre due stagioni, quindi oltre alla quarta ci sarà almeno una quinta stagione già confermata e non è detto che sia l’ultima, visto che i libri di Carr da adattare potenzialmente a serie tv sono 20.

