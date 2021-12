Bisogna fare i conti con residui problemi Fastweb oggi 2 dicembre, considerando il fatto che gli utenti da ieri devono fare i conti con una lunga serie di anomalie a proposito dell’operatore. Una vicenda che, per certi aspetti, ricorda un po’ quella che abbiamo trattato sul nostro magazine lo scorso mese di settembre e ora richiede un approfondimento. Cerchiamo di capire come stiano andando le cose stamane, fermo restando che il peggio sembra ormai essere stato messo alle spalle con l’intervento dei tecnici.

Analizziamo i problemi Fastweb il 2 dicembre e come ricevere assistenza

Quali sono gli elementi da mettere in evidenza a proposito dei problemi Fastweb il 2 dicembre? Sostanzialmente, il vero e proprio down della rete c’è stato ieri attorno alle 18 ed è durato in tutta Italia per un paio d’ore circa. Una vicenda che ancora non ha una spiegazione ufficiale e che, stando alle informazioni in mio possesso, non ha coinvolto un’area specifica del Paese. Dunque, siamo stati al cospetto di qualcosa di grosso, poi archiviato poco prima delle 21.

Questo quello che ci dice la curva delle segnalazioni disponibile su Down Detector. La medesima curva, però, afferma anche che questa mattina ci siano residue lamentele da parte di coloro che riscontrano ancora problemi Fastweb. In questa circostanza, più in particolare, resta da capire se il disservizio parziale riguardi determinate province, oppure se la propagazione del segnale richieda ancora ancora alcune ore, in seguito a quanto avvenuto mercoledì pomeriggio del nostro Paese. Dunque, ancora tutto in alto mare.

Al di là delle considerazioni tecniche sui problemi Fastweb, per alcuni ancora in corso, vi ricordo che per ricevere assistenza diretta dall’operatore la strada migliore resti quella che porta al contatto telefonico. Usate il numero 192193 e seguite la voce guidata per mettervi in contatto con qualcuno che possa seguirvi.