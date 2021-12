Nella quarta puntata di Un Professore, Simone farà coming out con suo padre? Lo scorso appuntamento si era concluso con Dante che, navigando nel computer di suo figlio, scopriva la sua cotta per Manuel. Simone riuscirà ad aprirsi con suo padre? Lo scopriremo nella puntata di stasera, giovedì 2 dicembre, in onda su Rai1.

Si intitola Michel Foucault il primo episodio di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dante tiene una lezione su Michel Focault per far riflettere i ragazzi sul concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. Poi cerca un confronto con Simone, ma lui è chiuso a riccio. Anita scopre nella rimessa l’auto di Sbarra distrutta da Simone e la mostra a Dante: ora sono sicuri che Manuel è nei guai.

A seguire, l’episodio dal titolo Guy Debord. Ecco la sinossi:

La visita di classe al museo diretto da Cecilia viene interrotta da un fatto increscioso: l’ex di Monica ha postato un fumato osé della ragazza. Dante tiene una lezione su Guy Debord e la società dello spettacolo e i ragazzi si dimostrano subito solidali con Monica. Dante rintraccia lo stalker e gli dà una lezione. Nel frattempo Simone prova ad avvicinarsi a Manuel che lo respinge umiliandolo e, dopo aver litigato nuovamente col padre una volta scoperta la sua relazione con Cecilia, Simone decide di andarsene e di raggiungere sua madre a Glasgow.

Nel cast e personaggi di Un Professore troviamo: Alessandro Gassmann nel ruolo di Dante Balestra; Claudia Pandolfi nei panni di Anita; Nicolas Maupas è Simone Balestra; Damiano Gavino è Manuel; Christiane Filangieri è la madre di Simone; Luna Miriam Iansante è Luna; Elisa Cocco è Laura; Davide Divetta è Matteo; Paolo Bessegato è Attilio Lombardi; Federica Cifola è la preside; Andrea Giannini è Zucca; Sara Cardinaletti è Marina Girola; Giorgio Gobbi è Franco De Angelis; Pia Engleberth interpreta Virginia.

L’appuntamento con la quarta puntata di Un Professore è per stasera, ore 21:25, su Rai1.