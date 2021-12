Si ripresentano i problemi TIM oggi 2 dicembre dopo le forti anomalie riscontrate anche nella giornata di ieri 1 dicembre. Molti clienti di chiedono come superare le anomalie attuali che investono soprattutto i servizi di rete dello storico operatore mobile italiano. Per fortuna, in ogni caso, si tratta di malfunzionamenti meno gravi di quelli di 24 ore fa e pure riferiti ad un’area geografica circoscritta.

In questa seconda giornata dell’ultimo mese del 2021, i primi TIM si sono manifestati dalle ore 15 in poi. Al momento di questa pubblicazione, non tutti i clienti hanno incontrato blocchi veri e propri del servizio, semmai solo rallentamenti nella navigazione da mobile, piuttosto che da linea fissa. Come segnala anche il sito specializzato Downdetector, le segnalazioni di servizi completamente non funzionanti si sono moltiplicate nell’ordine del centinaio intorno alle ore 16 circa. Sembrerebbe esserci una zona geografica specifica interessata dagli errori, in particolare la città di Milano e l’area metropolitana circostante. Non risultano esserci invece testimonianze di errori in altre zone della nostra penisola.

Come è possibile ottenere assistenza nel caso odierno di problemi TIM? ll customer care dell’operatore risponde sempre al numero verde 119 per i disservizi relativi al mobile (il più conosciuto recpaito 187 invece riguarda il servizio di linea fissa). Non va dimenticato neanche il nuovo canale di supporto che risponde, via chat, al numero WhatsApp 335 123 7272, come l’assistente virtuale Angi da app MyTIM. Allo stesso tempo sono attivi i profili social Twitter e Facebook del vettore per fornire l’adeguata assistenza ai clienti in difficoltà in questa giornata.

Aggiornamento 16:15 – Le difficoltà odierne continuano a riguardare solo i servizi di rete mobile e in particolare la città di MIlano. Solo da qui provengono le segnalazioni di persone del tutto impossibilitare a navigare e usufruire dei servizi online. Per fortuna, tuttavia, il numero di clienti impattati dagli errori sta progressivamente diminuendo.