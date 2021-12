Le vendite degli iPhone 13 hanno il freno a mano attivato al momento, e non soltanto per la crisi mondiale dei semiconduttori. Come riportato da ‘bloomberg.com‘, la filiera dei fornitori della mela morsicata ha divulgato tali indiscrezioni. Apple li avrebbe informati del fatto che la produzione delle 10 milioni di unità del 2022 salterà, in quanto rischierebbero di restare invendute. I tempi di consegna più lunghi probabilmente avranno indotto gli utenti ad acquistare altri prodotti nel frattempo, oppure aspettare la prossima generazione di iPhone per andare sul sicuro (o l’una o l’altra cosa, su questo non c’è dubbio).

C’è poi da tenere in considerazione l’incremento dell’inflazione e la successiva perdita del potere d’acquisto, come pure la variante Omicron all’orizzonte, che sta mettendo non poca preoccupazione alle parti in causa. Tali fattori potrebbero impattare negativamente sugli acquisti natalizi, generalmente tra i più forti periodi dell’anno. Questo non significherà necessariamente che la mela morsicata non possa mettere a segno un Q4 2021 da record, anche se gli iPhone 13 potrebbero non incidere troppo nel complesso. Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, almeno secondo le previsioni degli analisti, Apple potrebbe ottenere ricavi per 117,9 miliardi di dollari, con un incremento del 6% su base annua.

Un traguardo, però, raggiunto senza la spinta propulsiva degli iPhone 13: a farla da padrona sara tutti i prodotti della mela morsicata, tra cui i Mac, gli Apple Watch, gli iPad e, non ultimi, i servizi offerti. Gli iPhone 13 potrebbero recuperare più avanti, nel corso del 2022, ma per adesso è solo una supposizione, non basata su criteri di alcun tipo. Voi state aspettando il vostro modello, oppure avete deciso di rimandare tutto alla prossima generazione, o magari di provare addirittura uno smartphone Android? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com