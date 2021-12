Se ne parla da qualche ora: i Maneskin non si esibiranno al concerto di Capodanno a Roma. I motivi? Sono presto detti.

Perché i Maneskin non saranno al concerto di Capodanno a Roma? Mentre in rete la notizia rimbalza da un sito ad una testata giornalistica, sono noti già i motivi che porteranno i Maneskin a non essere a Roma nella notte di Capodanno 2022.

Il gruppo, la cui voce è quella di Damiano David, non saluterà l’anno dei suoi record in Italia, chiamato ad esibirsi oltre i confini nazionali.

Per la band si prospetta infatti un Capodanno 2022 in America, in occasione del grande concerto-evento a New York. Roma, la loro città Natale, dovrà rinunciare alla presenza dei Maneskin al concerto di Capodanno della capitale, almeno per quest’anno. Se ne parlerà, forse, in futuro.

L’evento di Capodanno a Roma resta per ora confermato (pare) nella location del Circo Massimo, che dovrebbe accogliere pubblico esclusivamente a sedere. La sindaca Raggi cerca superstar da inserire in scaletta e il nome dei Maneskin, purtroppo, non sarà tra quelli degli artisti presenti sul palco.

Da parte degli organizzatori e di Roma Capitale, l’intenzione sin da subito di ospitare i Maneskin come gruppo di punta dello spettacolo. Se ne stava parlando con l’assessore ai Grandi eventi e al Turismo del Comune, Alessandro Onorato.

Ma nulla da fare: i Maneskin hanno già preso altri, importanti, impegni. Non solo la notte di Capodanno non saranno a Roma, non saranno neanche entro i confini della penisola, chiamati Oltreoceano per uno spettacolare inizio del 2022.

Smentita quindi anche l’ipotesi Asti: il Capodanno Rai dovrà rinunciare al gruppo.