La situazione sta sfuggendo di mano un po’ a tutti e anche a Massimo Giletti che ieri sera è tornato in onda con Non è l’Arena parlando di Covid, di vaccini e Super green pass ormai alle porte con i suoi ospiti. Tra chi continua a sostenere l’importanza del vaccino per riuscire a chiudere questo capitolo e voltare pagina e chi, invece, vorrebbe tornare libero di vivere la propria vita senza l’uso dl green pass, il dibattito è lungo e ricco di colpi bassi e scontri ma il vero colpo di scena arriva proprio dal conduttore.

Ad un certo punto, parlando della nuova variante Omicron che ha impaurisce già il mondo intero, Massimo Giletti si è lasciato andare ad un lungo sfogo a Non è l’Arena ieri sera etichettandoci tutti, lui compreso, come dei criceti in gabbia in balia dei rumors e dei problemi.

In un attimo sembra essere ripiombati al momento in cui il virus non faceva ancora paura e si continuava a invitare tutti a fare una vita normale e non abbandonare i ristoranti cinesi. Anche in questo caso l’iter sembra lo stesso visto che si parla di variante Omicron, i Paesi chiudono le frontiere ad altri ma si continua a invitare tutti alla prudenza mentre il panico dilaga.

In questo quadro Massimo Giletti sbotta a Non è l’Arena: “Non riesco a capire: i giornali sparano ‘Oddio di nuovo il virus’, la gente si impaurisce, le borse crollano. Sembriamo dei criceti in gabbia! Perché dobbiamo impazzire prima di capire cosa diavolo sia?”. Davvero si deve avere paura della nuova variante oppure bisognerà iniziare a fare i conti con la possibilità che questi allarmismi arriveranno ad ondate fino a quando il Covid non sarà solo un brutto ricordo?

In attesa di capire come andrà a finire, ecco il video dello sfogo del conduttore ieri sera: