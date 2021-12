Un genio, tanti geni. Nei Led Zeppelin è sempre bello trovare le parti occulte, ma non quell’occulto che fa gola ai complottari del rock che vedono il diavolo dietro l’intro di One Vision dei Queen o le prove della morte di Paul McCartney nelle copertine dei Beatles. Le parti occulte dei Led Zeppelin sono, nel caso di Black Dog, le scelte personali di Jimmy Page che vuole mantenere a tutti i costi il suono dei nastri che avvertiamo quando parte la riproduzione. Abbiamo anche il buon John Bonham che tiene il tempo con le bacchette per indirizzare Page e John Paul Jones dentro la ritmica giusta, per non perdersi tra uno stop-and-go e l’altro.

Sì, quando si parla di Black Dog dei Led Zeppelin viene sempre da dire tantissime cose, perché stiamo parlando di uno dei pezzi più iconici della band di Robert Plant. Un “cane nero” che troveremo soltanto nel titolo, visto che il titolo è ispirato a un labrador retriever che nei giorni di registrazione di Led Zeppelin IV si aggirava intorno allo studio. Bene, a chi dobbiamo Black Dog dei Led Zeppelin?

John Paul Jones ha letteralmente divorato il disco Electric Mud (1968) di Muddy Waters e del brano Oh Well dei Fleetwod Mac ha apprezzato la struttura stop-and-go. Il bassista dei Led Zeppelin, dunque, si mette in testa di creare un riff complesso, una strofa in cui ci sia un botta e risposta tra voce e sezione ritmica.

Secondo vari biografi, tuttavia, Page e Jones non sono in grado di mantenersi sul tempo, e per questo il deus ex machina è John Bonham. Ascoltiamo il brano con le cuffie, aumentiamo il volume e noteremo che tra un fraseggio e l’altro di Plant si avverte il picchiettio delle bacchette di Bonzo che serve agli altri musicisti per restare sul tempo. Questa è Black Dog dei Led Zeppelin, un terremoto psichedelico e perfetto, grazie all’imperfetta ricerca della perfezione.

