Si pronosticava un match difficile e insidioso quello contro il Sassuolo, e così è stato. Purtroppo, il Napoli di mister Spalletti aveva quasi messo in cassaforte un’altra importante vittoria, portandosi in vantaggio sul 2-0 nel secondo tempo, poi d’improvviso la doccia gelata. Non solo i neroverdi di Dionisi sono riusciti a rimontare pareggiando 2-2, ma nel finale di partita avevano segnato anche il terzo gol (che li avrebbe portati alla vittoria), poi annullato dal VAR. Gli azzurri sono stati davvero sfortunati, soprattutto a causa di infortuni importanti a tre giocatori cardine del gioco: Lorenzo Insigne, sostituito già nella ripresa per un indurimento al polpaccio, Fabian Ruiz che si è accasciato a terra toccandosi l’adduttore, e Kalidou Koulibaly, uscito per un problema al flessore.

Insomma, l’infermeria del Napoli questa volta si è davvero riempita: il difensore senegalese, il centrocampista spagnolo e il capitano si sono aggiunti ad Anguissa e Osimhen. Si tratta di una vera e propria emergenza totale per la capolista del campionato. Come già accennato dal tecnico toscano a fine partita ai microfoni di DAZN, gli infortuni di Koulibaly e Fabian Ruiz sono molto più seri rispetto a quello dell’attaccante numero 24 e sarà abbastanza complicato recuperarli in vista della delicata sfida di sabato al Maradona contro l’Atalanta. Giunti a questo punto, però, facciamo un resoconto circa la situazione fisica dei tre calciatori azzurri che si sono infortunati ieri al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Iniziamo dal capitano Insigne: il ‘Magnifico’ è stato il primo ad abbandonare il terreno di gioco, ma la sua situazione è quella che desta meno preoccupazione; infatti, il giocatore avrebbe riportato solo un fastidio al polpaccio. Certo le sue condizioni sono da valutare per il match di sabato, ma filtra ottimismo. Situazione ben diversa invece per Fabian Ruiz e Koulibaly. Come riporta l’edizione giornaliera de ‘Il Mattino’, per il senegalese si teme uno stiramento, che potrebbe lasciarlo fuori dai campi per circa un mese facendolo rientrare direttamente dopo la Coppa d’Africa. Lo spagnolo, invece, ha accusato un fastidio all’adduttore, le sue condizioni sono da valutare, ma quasi certamente anche per lui l’attesa non sarà breve.