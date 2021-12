Sono stati annunciati i duetti di X Factor nella semifinale del 2 dicembre 2021. Cinque i concorrenti rimasti in gara, 5 i duetti attesi, 5 gli ospiti della puntata. Un concorrente verrà eliminato e gli altri 4 in gara saranno automaticamente i finalisti della nuova edizione del programma.

Alla conduzione c’è Ludovico Tersigni, in giuria i 4 giudici ormai noti: Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.15 su Sky Uno e Now, anche su Sky Go in streaming.

I duetti con gli ospiti

La penultima puntata di X Factor vedrà una serie di ospiti duettare con i concorrenti in gara. Sul palco del Teatro Repower di Milano vedremo Fulminacci, Motta, La Rappresentante Di Lista, Benjamin Clementine e Samuele Bersani.

Baltimora duetterà con Fulminacci sulle note del brano Resistenza (estratto dall’album La Vita Veramente di Fulminacci).

I Bengala Fire saranno accompagnati da Motta: eseguiranno il pezzo Del Tempo Che Passa La Felicità.

Sul palco con Erio ci sarà La Rappresentante di Lista: canteranno in duetto il brano Amare, presentato dal duo all’ultimo Festival di Sanremo e certificato disco di Platino.

Fellow avrà al suo fianco Benjamin Clementine per cantare con lui il brano I Won’t Complain.

gIANMARIA duetterà con Samuele Bersani un classico del repertorio dell’artista, un amatissimo singolo di qualche anno fa: Spaccacuore.

Le assegnazioni della semifinale

Nella seconda manche, i finalisti di X Factor canteranno le cover scelte per loro dai rispettivi giudici.

Baltimora canterà Altrove di Morgan; i Bengala Fire si esibiranno in un mash-up di due super hit rock: Sunny Afternoon, brano strepitoso dei The Kinks del 1967, e Chelsea Dagger, dei The Fratellis.

Erio proporrà Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead; Fellow canterà Dog Days Are Over di Florence + The Machine.

Il quinto ed ultimo concorrente, gIANMARIA canterà Alexander Platz, brano scritto da Franco Battiato e portato al successo da Milva.

Eliminato e finalisti di X Factor 2021

Al termine della seconda manche, i voti espressi nell’intera puntata consentiranno di stilare una classifica di gradimento dei 5 concorrenti in gara. Gli ultimi due andranno al ballottaggio: torneranno quindi davanti ai giudici che saranno chiamati a individuare l’eliminato del sesto Live Show. Verranno quindi annunciati i 4 finalisti di X Factor 2021.