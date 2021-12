Quali saranno mai i più grandi successi di Britney Spears? In più di 20 anni di carriera la cantautrice di McComb si è ritagliata una fetta importantissima nel mainstream internazionale. Pop, dance, un pizzico di pop rock e soprattutto estetica, tanto da ricevere l’etichetta di “lolita del pop” per il suo live act fatto di ammiccamenti e tributi. Britney è arrivata al successo giovanissima, e da giovanissima ha dettato nuove regole alla scena commerciale.

Baby One More Time (1999)

Baby One More Time è il debutto esplosivo di Britney Spears, primo estratto dal primo disco, con il quale in poche settimane la cantautrice diventa una popstar mondiale. Oggi il verso: “My loneliness is killing me” è oggetto di meme, ma soprattutto il brano non manca mai nella scaletta dei concerti.

(You Drive Me) Crazy (1999)

Con (You Drive Me) Crazy Britney Spears si conferma ancora una volta nella Top 10 della classifica Billboard Hot 100. Il brano è nel pieno stile teen pop dell’artista, con un ritornello corale e un groove trascinante.

Lucky (2000)

“She’s so lucky, she’s a star but she cries in her lonely heart”, recita il ritornello. In questo brano Britney Spears racconta gli effetti collaterali del successo, ma soprattutto i tormenti di un personaggio famoso. Il brano è stato cantato anche da Courtney Love come sostegno al movimento #FreeBritney.

Toxic (2004)

Inizialmente offerto a Kylie Minogue, Toxic è uno dei brani più apprezzati di Britney Spears per il forte taglio elettropop e lo dimostra il primo Grammy ricevuto dalla popstar come miglior registrazione dance. Su YouTube è presente un irresistibile mash-up tra questo brano e Faint dei Linkin Park.

Womanizer (2008)

Womanizer non può certo mancare tra i più grandi successi di Britney Spears, essendo il suo singolo più venduto negli Stati Uniti con 3 milioni di copie.

