Quest’oggi, giovedì 2 dicembre, disponibile su Amazon e in super offerta c’è il Huawei Watch GT 2 (con cassa da 46mm) nella colorazione Matte Black al costo di soli 99,90 euro (invece di 229,00 euro di listino) e dotato di adattatore Huawei AP52. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme le principali caratteristichetecniche di questo fantastico smartwatch del produttore di Shenzhen.

Il Huawei Watch GT 2 sfoggia un display AMOLED da 1,39 pollici, offrendo una sensibilità al tocco di altissima precisione, con quadrante in vetro 3D di elevata qualità e tagliato tramite una tecnologia per la lavorazione delle pietre dure (cosa che, difatti, lo rende molto più solido, durevole e resistente sia all’acqua che alla polvere). Insomma, ci troviamo dinanzi ad una vera e propria svolta nel settore degli indossabili. Si avrà, inoltre, la possibilità di scegliere e personalizzare il quadrante preferito tra una vasta gamma di opzioni. Le prestazione di questo wearable sono senza precedenti, grazie al chip indossabile Kirin A1, il primo sviluppato direttamente da Huawei, in grado di assicurare alte prestazioni operative e un consumo energetico eccezionalmente ridotto.

Grazie al sistema a basso consumo energetico, la batteria del Huawei Watch GT 2 (con cassa 46mm) offre una durata fino a 2 settimane di utilizzo. L’indossabile è dotato di connettività Bluetooth e dei sistemi di geolocalizzazione satellitare GPS e GLONASS, più rapidi e precisi. il device supporta attività di allenamento quali corsa, camminata, escursionismo, trail running, ciclismo, nuoto all’aria aperta e triathlon, e raccoglie dati completi sull’attività sportiva. Inoltre, durante l’utilizzo di macchinari da fitness come ad esempio l’ellittica, lo smartwatch tiene traccia del battito cardiaco in tempo reale, delle calorie bruciate e della durata dell’allenamento. Questo orologio, oggi in offerta su Amazon al costo di 99,90 euro, monitora in tempo reale il battito cardiaco, la qualità del sonno ed i livelli di stress.

