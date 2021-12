Federica Panicucci fuori da Mattino5. Dopo tanti rumors, arriva la conferma ufficiale, almeno in parte. La conduttrice è ormai una presenza fissa della mattinata del pubblico di Canale5 in quanto padrona di casa della trasmissione storica Mattino5 ma qualcosa sta per cambiare. Secondo quanto ha comunicato ufficialmente Mediaset, la conduttrice lascerà il suo posto al timone della trasmissione a favore del collega Francesco Vecchi e non solo per le vacanze natalizie ma anche oltre.

Nel comunicato ufficiale si legge:

“L’informazione Mediaset non rallenta nemmeno durante le festività: per la prima volta i programmi d’approfondimento di Canale 5 in day time proseguono per tutto il periodo natalizio. Videonews – con un importante sforzo giornalistico e produttivo – accende due nuove trasmissioni: “Mattino Cinque News”, condotto da Francesco Vecchi dal 13 dicembre al 4 febbraio. Al termine del periodo festivo, i programmi riprenderanno con le formule e le conduzioni attuali”.

Mediaset conferma che lo stop di Federica Panicucci sarà momentaneo e a questo punto non possiamo far altro che chiederci il perché di questa lunga assenza senza una vera motivazione ufficiale. In molti sono pronti a scommettere che per lei arriverà un altro programma e questo la porterà a mancare da Mattino5 mentre altri ancora sono convinti che a portarla lontano dai riflettori accecanti di Mattino5 sarà il matrimonio con il compagno Marco Bacini.

Spesso si è parlato di nozze imminenti tra i due innamorati e forse il prossimo mese di gennaio (o magari questo di dicembre) potrebbe finalmente essere quello giusto per la realizzazione del loro sogno d’amore. Sui social al momento tutto tace e lei stessa non ha nemmeno commentato il comunicato ufficiale di Mediaset, non ci rimane che attendere il prossimo 13 dicembre per capire se annuncerà o meno qualcosa di così importante per il suo futuro e non solo lavorativo.