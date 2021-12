Nei due inediti di Manuel Agnelli per Diabolik c’è l’esordio discografico da solita di un cantautore che per anni abbiamo associato agli Afterhours, band che ancora oggi detta legge nella scena alternativa italiana. Con La Profondità Degli Abissi e Pam Pum Pam Manuel dà sfogo a tutta la sua creatività, e colpisce dritto allo stomaco.

La collaborazione con i Manetti Bros

Al suo debutto solista, Manuel Agnelli partecipa alla colonna sonora dell’attesissimo film Diabolik dei Manetti Bros che dal 16 dicembre sarà in tutte le sale. Tra l’artista e i registi volano parole piene di elogio ed entusiasmo.

Manuel Agnelli scrive: “Il mio debutto solista a 55 anni”, e i Manetti Bros rispondono:

“Lavorare con te Manuel è stata un’esperienza eccezionale e le tue canzoni hanno dato moltissimo al film. Al di là di ogni previsione.

Di solito le canzoni servono alla promozione di un film, le tue hanno contribuito ben di più al valore assoluto del nostro amatissimo film”.

Manuel Agnelli si unisce dunque ai brani composti da Pivio e Aldo De Scalzi per la colonna sonora di Diabolik, facendo una grande sorpresa ai suoi fan.

La Profondità Degli Abissi

La Profondità Degli Abissi è pop disturbante, rumoroso e inquieto. Siamo nel pieno delle atmosfere di Folfiri E Folfox degli Afterhours, ma siamo anche perfettamente dentro il mondo di Manuel Agnelli. La voce che taglia il cristallo, le distorsioni che grattano sulla carne viva e una polarizzazione dell’umore: la strofa melodica e tesa, il ritornello nevrotico.

Il video de La Profondità Degli Abissi, uscito in corrispondenza dei due inediti di Manuel Agnelli per Diabolik, è diretto dagli stessi Manetti Bros e Niccolò Falsetti. Il cantautore si esibisce in tenuta BDSM all’interno di una sala nella quale, uno alla volta, i musicisti cadono asfissiati.

Pam Pum Pam

Pam Pum Pam ha tutto lo strazio della ballad orchestrale, con la voce di Manuel Agnelli che veste i panni di un lirico solo e disperato, ma consapevole dell’importanza dell’amore nella sua vita fatta di fughe e ombre. Crimine, amore, notte, e ancora amore: questo è il dipinto del mondo diabolico e noir, ma anche di un romanticismo d’altri tempi.

La Profondità Degli Abissi – Testo

C’è chi segue una religione

C’è chi insegue il primo milione

C’è chi insegue il suo grande amore

E c’è chi insegue la propria fine La verità

La verità si può cambiare

La verità, la verità si può travestire

Mi dai la caccia e nei miei occhi quello che vedi È la profondità degli abissi

C’è chi insegue la sua occasione

C’è chi cerca di esser migliore

C’è chi insegue il sio grande amore

C’è chi insegue la sua ossessione La verità, la verità la so organizzare

La verità se servirà, si può travestire

Mi fido solo quando vedo quello che fissi

La profondità degli abissi La profondità degli abissi

Giorni un po’ difficoltosi

Giorni un po’ pericolosi

Non aver paura sai perché La verità, la verità si può cambiare

La verità, la verità si può travestire

Mi dai la caccia

Nei miei occhi, segui i miei passi

Non vorrei che tu ci trovassi La profondità degli abissi

Pam Pum Pam – Testo

Ora lo so,

se è amore che vuoi

no, non dipende da quel che fai. Ho preso tutto

tra me e i miei sogni

ma ora mi fido

del mio fucile

che ha il suono di un cuore

che sogna e

si fida

solo di me,

solo di me. Pam Pum Pam Puoi scomparire

cambiare città

non puoi scappare da quel che sei Ho preso tutto

nessuno mi ha preso

di questo mi fido

so cosa voglio

io voglio un cuore

che sogna

e si fida

solo di te,

almeno di te. Pam Pum Pam

