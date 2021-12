Al via il televoto della semifinale di X Factor 2021. Come si vota da casa? 5 i concorrenti in gara nella penisola puntata del talent show di casa Sky condotto da Ludovico Tersigni.

Due le manche di questa sera. Nella prima manche, i concorrenti saranno chiamati ad affrontare duetti con ospiti eccezionali. Nella seconda manche invece presenteranno le cover scelte per loro dai giudici. Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton in giuria quest’anno.

Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere la classifica della serata. I due concorrenti meno votati andranno al ballottaggio dinanzi al tavolo dei giudici e uno di loro lascerà X Factor 2021. L’altro invece si unirà ai tre finalisti per un totale di quattro concorrenti in finale la prossima settimana.

Televoto di X Factor 2021 – come votare

Il televoto di X Factor resta gratuito anche per questa edizione. Sarà possibile votare tramite più modalità di voto: web, App XF2021, Smartwatch e Decoder Sky.

Se volete votare tramite web dovrete esprimere il voto accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandovi con il vostro Sky ID oppure registrandovi.

Per votare tramite App XF2021 invece bisognerà esprimere il proprio voto scaricando gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play. Occorrerà a questo punto accedere alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter.

Si potrà votare anche tramite Smartwatch per tutta la durate di X Factor: in questo caso, bisognerà votare facendo il login dall’App X Factor 2021 con Sky ID o Facebook o Twitter.

Infine, si può votare tramite Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q.