Da lunedì 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green Pass per accedere a molti luoghi pubblici come ristoranti, cinema, teatri, piscine e palestre ma anche in determinati luoghi di lavoro del settore scuola e forze dell’ordine. Non pochi, in possesso di un Green Pass semplice già ottenuto a seguito di una campagna vaccinale, si stanno chiedendo se serva scaricare un nuovo documento oppure no. Meglio dunque chiarire cosa fare in vista dell’importante modifica di scena fra qualche giorno.

Chi ha diritto al Super Green Pass

La prima cosa da chiarire è chi ha davvero diritto al Super Green Pass. Potranno avere la certificazione verde rafforzata solo coloro che hanno già eseguito o effettueranno la vaccinazione Covid-19. Il Green Pass semplice potrà continuare ad essere ottenuto a seguito di un tampone antigenico o molecolare risultato negativo ma non darà diritto all’accesso ad uno o più luoghi pubblici sopra menzionati.

A questo punto, chi ha già un Green Pass ottenuto a seguito della vaccinazione eseguita negli scorsi mesi dovrà fare forse qualcosa per ottenere il Super Green Pass? La risposta è semplice: no. Non sarà necessario un nuovo certificato verde da scaricare dal sito del Ministero della Salute o ottenibile attraverso l’app IO o Immuni. Il QR Code distintivo della situazione del singolo cittadino avrà già al suo interno le informazioni che attestano l’avvenuta somministrazione del vaccino al posto dell’esecuzione di un tampone.

Cosa accadrà dunque dal 6 dicembre? L’app VerificaC19 dedicata ai controlli dei certificati verdi sarà in grado di distinguere tra Super Green Pass e Green Pass semplice. Al momento in cui qualsiasi operatore effettuerà il monitoraggio, saprà immediatamente se poter consentire o meno l’entrata ai cittadini in un luogo pubblico. Va pure detto che, ad oggi 2 dicembre proprio l’applicazione pensata per i controlli non è ancora stata adeguata alla novità in arrivo ma sicuramente lo sarà presto.