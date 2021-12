CALANDRELLA

Col ritorno delle dirette WE HAVE A DREAM tutti i martedì sera è ricominciato il mio compito di far conoscere artisti e gruppi della nuova era. Io mi collego con loro e mostro i video che mi hanno postato. Il tutto avviene partendo dal mio canale Telegram Sir Red Ronnie. Unisciti per godere della playlist a cui ogni giorno aggiungo brani legati a quella data (compleanni, dipartite, pubblicazioni di dischi o n° 1 in classifica nel corso degli anni), oltre a vocali, interazioni, video in anteprima o esclusiva. Nel canale ho anche creato le pagine ASCOLTAMI! In questo momento siamo arrivati alla n° 8. Questo il link diretto, che però trovi fissato in alto sul canale. Gli artisti che desiderano sfruttare la possibilità di interagire con i miei programmi, postano tra i commenti il link del loro video con info per poterli contattare. Noi scegliamo quelli con cui collegarci durante WE HAVE A DREAM ed eventualmente chiamare live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Credevo non fosse necessario, ma alcune domande che hanno fatto mi costringono a chiarire che tutto GRATIS. Nessuno deve pagare nulla né tantomeno cedere edizioni musicali per postare i propri video o partecipare ai miei programmi. È sempre stato così e sempre lo sarà. So che questo non accade in quasi nessuno dei contest in cui si iscrivono ragazzi che sperano di avere visibilità. Ma qui è diverso.

Ecco le bio che hanno inviato gli artisti che ho proposto oggi:

CALANDRELLA

Il progetto musicale Calandrella è formato da due artisti, autori/compositori ed esecutori dei brani: Elisa Cimmelli (violinista e cantante) e Felice Cutolo (chitarrista, bassista e contrabbassista).

Il progetto vanta la produzione di due singoli: “Ce sapimm accuntentà” uscito l’11 novembre 2019 e “Pe tramente” uscito il 22 marzo 2021. I due brani appartengono ad un lavoro discografico di prossima uscita.

Il progetto, nato nel maggio 2018, si pone come un vero e proprio laboratorio di ricerca e di studio sui suoni e su svariati generi: la musica orale, il jazz, il blues, il soul, la musica elettronica, etc. Tra gli obiettivi principali, quello di unire la tradizione napoletana ad un modo moderno di fare musica, a nuovi suoni e sperimentazioni musicali, proponendone così una chiave di lettura assolutamente originale.

Nell’Ottobre 2019 Elisa Cimmelli dal progetto Calandrella partecipa alle selezioni del concorso “Area Sanremo”.

Nel dicembre 2019, con il video di Ce sapimm accuntentà diretto da Elio De Filippo, i Calandrella sono tra gli otto finalisti al concorso cinematografico Sarno Film Festival.

Nel settembre 2020, con Ce sapimm accuntentà, sono finalisti nazionali del Festival Sanremo rock che li porta ad esibirsi sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

Nel 2021 Ce sapimm accuntentà vince un contest organizzato dalla storica casa discografica napoletana La Canzonetta record, che nomina come supervisore della commissione artistica Francesco Di Bella. Il brano guadagna così un posto all’interno della compilation Napoli Sound System Vol.4 edita dalla stessa casa.

Nel settembre 2021 partecipano alle selezioni del concorso “Tour music fest”.

Attualmente stanno lavorando alla pubblicazione del prossimo singolo.

L’INVIDIA

Vittorio Mascolo – voce/chitarra acustica/tastiere

Lorenzo Fiume – chitarra elettrica

Gino de Filippo – basso

Giovanni Caiazza – batteria

L’Invidia è un progetto che nasce dall’esigenza di Vittorio Mascolo, bassista e cantante dei Jack&Jin, di dar forma ai suoi pensieri e riflessioni sulle cose che lo circondano, sulla vita e sui contesti che affronta costantemente. Forte di un background artistico in continua crescita grazie al successo locale del gruppo di cui è front-man, Vittorio si propone inizialmente nelle vesti del cantautore incazzato, dapprima tra le strade del suo paese nel salernitano, poi in giro per l’underground locale. Chitarra acustica, cassa battente e qualche tocco al pianoforte sono gli ingredienti di un Folk-Blues semplice e diretto, veicolo perfetto per la rabbia e la potenza espressa dal suo particolare timbro vocale. I testi inediti, tutti in Italiano, nascono da malesseri sociali, espliciti e velati da un cinico sarcasmo, senza mezze misure. C’è critica, ma non falso intellettualismo. È forte il richiamo al cantautorato rivoluzionario di Rino Gaetano. Dopo qualche anno al progetto si aggiungono Antonio Di Filippo al sax che rafforza la componente melodica delle composizioni, e Giovanni Caiazza, Maestro di percussioni, musicista classico con un forte bagaglio Popoular. Dopo la partenza per studi in olanda del sassofonista, Vittorio decide di dare un’altra impronta al progetto e quindi si aggiungono Lorenzo Fiume alle chitarre elettriche e Gino de Filippo al basso. Il sound si rafforza notevolmente, dal folk blues acustico si passa al blues rock e i pezzi prendono tutta un’altra forma. Dopo alcune serate ed un’intesa forte si decide di entrare in studio. Nel 2020 vincono il “Premio Colonna Sonora” del “Aquara Music Fest 2020” con il singolo “Chiamatemi un dottore”, con lo stesso brano a Settembre 2021 raggiungono le finali nazioni di “Sanremo Rock 2021” esibendosi sul palco dell’Ariston di Sanremo e ad Ottobre 2021 le finali nazionali del “Tour Music Fest” presso il “CrossRoads” di Roma.

UNTRIO

UNTRIO è un gruppo fondato nel 2012 da tre musicisti della provincia di Bologna. Ricercando suoni tra l’acustico e l’elettronico, il gruppo propone un repertorio di brani soul, pop, rock e reggae, interamente riarrangiati. Dopo numerosi concerti e collaborazioni, nell’estate 2021 esce il singolo Rice&Curry interamente utoprodotto. Selene Recca: voce, synth, percussioni Matteo Zuppiroli: chitarra Davide Passarini: basso, grancassa

MARCO GRAZIOSI

Arriva al secondo album solista il cantautore reatino Marco Graziosi, noto ai più per aver fondato insieme ad Anna Geatano la Rino Gaetano Band con cui ha girato l’Italia per molti anni. L’album, omonimo, vede la produzione artistica curata da Gianluca Misiti (tastierista storico di Daniele Silvestri e autore di numerose colonne sonore per film) e da Francesco De Nigris (chitarrista di Max Gazzè). Il disco è pubblicato in versione CD e VINILE (edizione limitata numerata contenente una bonus track esclusiva, la cover di Rino Gaetano “Tu, forse non essenzialmente tu”) e contiene 12 canzoni tra cui i singoli “L’amore a tempo determinato” e “Dove hai messo Cappuccetto Rosso”. L’amore è sempre il tema dominante dell’album che si inserisce nel filone più classico del cantautorato italiano ma con una dimensione sempre positiva, a tratti ironica. Graziosi scandaglia la società, gli affetti, con dettagli di vita quotidiana ed arrangiamenti che disegnano ballate emozionanti e canzoni più dinamiche e rock. Marco Graziosi è un cantautore, classe 73, il suo primo disco autoprodotto è “Bar Collando” (2002). Ma è il progetto dedicato a Rino che prende il sopravvento e che lo porta negli anni successivi a partecipare alla fiction di Rai1 “Rino Gaetano” (come chitarrista) e ad esibirsi in vari eventi con Angela Baraldi, con Francesco Baccini, con Paolo Rossi al Festival di Sanremo 2007 ed al concerto del Primo Maggio. Negli anni successivi continua a esibirsi alternando le sue canzoni con i maggiori successi di Rino Gaetano e si dedica alla stesura di un nuovo album che registra nel 2019 al NgrStudio Recording di Roma. Nel 2020 firma per Vrec Music Label per l’uscita del suo album omonimo previsto per il prossimo 12 marzo 2021. Tracklist: 01. Eri mia; 02. Divino; 03. Anche se io dormo; 04. Lascivo; 05. L’amore a tempo determinato; 06. Quando torna Ninì; 07. Come una sposa; 08. Dove hai messo Cappuccetto Rosso; 09. Soltanto fino a ieri; 10. Di ritorno dal tuo odore; 11. T’amo tanto; 12. A cantarti ci provo; 13. Tu, forse non essenzialmente tu (bonus track esclusiva del vinile).

