Le linee verdi nei video inoltrati sui Samsung Galaxy S21 con WhatsApp in seguito all’upgrade ad Android 12 in versione finale sono state argomento assai dibattuto in questi giorni (come da noi raccontato in questo articolo dedicato). Tanto rumore ha fatto la questione da scomodare il colosso di Seul al rilascio di un aggiornamento correttivo, concretizzatosi nel firmware G99xBXXU3BUKG (meglio installarlo subito non appena disponibile anche nel nostro Paese visto il materiale correttivo che pare portare).

Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto ha un peso di circa 330MB (un peso di un certo spessore, che lascia intuire le modifiche introdotte non sono per niente poche), con distribuzione a partire dalla Germania, e poi successivamente in Austria, Nepal, India, Spagna, Portogallo, Sri Lanka e Filippine. Vedrete che nel giro di pochi giorni il firmware G99xBXXU3BUKG destinato ai Samsung Galaxy S21 arriverà anche in Italia. Il registro delle modifiche fa riferimento ai tradizionali miglioramenti generici per la stabilità e delle prestazioni del sistema, oltre che alla risoluzione dei bug noti (si parla anche dell’introduzione di nuove funzioni, senza però scendere nei dettagli).

I colleghi di SamMobile hanno avuto modo di verificare che effettivamente l’aggiornamento G99xBXXU3BUKG abbia risolto il bug delle linee verdi che compaiono nei video inviati sui Samsung Galaxy S21 con WhatsApp a partire dall’installazione della versione finale di Android 12, che ricordiamo essere arrivata da non più di due settimane a bordo dei top di gamma sudcoreani (non sappiamo dirvi se le colpe siano di WhatsApp, di Google o di Samsung, ma il colosso di Seul è comunque riuscito a rimediare, ed è questo quello che conta al momento). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

