Arrivano indicazioni abbastanza sorprendenti oggi 2 dicembre per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy Note 10 e che, al contempo, sono in attesa di toccare con mano l’aggiornamento caratterizzato da One UI 4.0. Nello specifico, dopo le anticipazioni che abbiamo condiviso sul nostro magazine alcune settimane fa, bisogna andare oltre e fare il punto della situazione, in modo da capire in quale direzione stiamo andando con questo device ancora popolare in Italia.

Riscontri sul Samsung Galaxy Note 10 con l’aggiornamento One UI 4.0

Quali sono le ultime novità relative al Samsung Galaxy Note 10 e al rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.0? Il punto della situazione ci arriva da SamMobile, secondo cui la società avrebbe mantenuto la scadenza fissata internamente per questa serie. Il motivo? Nelle ultime ore ha iniziato a reclutare tester per il programma beta di One UI 4.0 della serie Galaxy Note 10 in Corea del Sud. Come sempre avviene in queste circostanze, difficilmente il discorso verrà esteso agli utenti italiani, ma resta un ottimo segnale quello venuto a galla di recente.

Lì dove sarà possibile, cosa dovranno fare gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 10 per partecipare al programma beta? Secondo le istruzioni fornite dal produttore coreano dovranno semplicemente accedere all’app Samsung Members e registrarsi al programma, dopodiché potranno scaricare l’aggiornamento One UI 4.0 basato su Android 12 via OTA. La procedura, a tal proposito, sarà la stessa di sempre, accedendo dal menu Impostazioni, fino ad arrivare alla voce “Aggiornamento software del telefono”.

Tempi non maturi per ipotizzare quali funzionalità di One UI 4.0 arriveranno alla serie Samsung Galaxy Note 10 dopo il download dell’aggiornamento in questione. In teoria, non c’è alcun motivo per cui Samsung debba rimuovere specifiche funzionalità di One UI 4.0 per Galaxy Note 10 e Note 10+, visto che entrambi i telefoni sono ancora performanti.