Apple Tv+ ha annunciato un colpaccio da fare invidia ai più diffusi competitor: la serie di Alfonso Cuarón, dal titolo Disclaimer, sarà prodotta e distribuita dalla piattaforma della società Apple. La serie originale sarà scritta e diretta dal pluripremiato regista di Gravity, che farà anche da produttore esecutivo insieme alla protagonista del format, l’attrice premio Oscar Cate Blanchett.

La serie di Alfonso Cuarón è un progetto realizzato dalla società di produzione del regista, Esperanto Filmoj. Descritto come un thriller psicologico, Disclaimer è basato sull’omonimo romanzo di Renee Knight (edito in Italia da Piemme col titolo La Vita Perfetta), che racconta la storia di una giornalista piombata in un romanzo dell’orrore.

Nella serie di Alfonso Cuarón, Blanchett interpreta Catherine Ravenscroft, cronista esperta in documentari televisivi, una professionista di successo e molto rispettata nel suo ambiente, il cui lavoro consiste nel rivelare vizi e scheletri nell’armadio di istituzioni apparentemente specchiate. La sua vita cambia quando scopre l’esistenza di un romanzo intrigante scritto da un vedovo (interpretato da Kevin Kline), apparso dal nulla sul suo comodino: Ravenscroft sarà inorridita nell’apprendere di essere un personaggio centrale nella storia, protagonista del racconto di una vicenda del suo passato che la giornalista sperava fosse sepolta da tempo. Ormai però quel segreto oscuro non appartiene più soltanto a lei.

La serie di Alfonso Cuarón avrà certamente un cast di prim’ordine di cui però non sono stati rivelati altri nomi oltre quelli di Blanchett e Kline. Per il regista di Roma si tratta della prima volta in assoluto alla direzione e alla scrittura di tutti gli episodi di una serie originale. Disclaimer è il primo progetto frutto dell’accordo pluriennale che il cineasta messicano ha siglato con Apple TV+ per sviluppare serie televisive in esclusiva per lo streamer. Parallelamente Cuarón sta lavorando come produttore al prossimo film originale di Apple Raymond and Ray, che è ora in produzione per Apple Studios.

