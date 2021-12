L’annuncio dei Big di Sanremo 2022 verrà anticipato? Troppi gli spoiler e le anticipazioni in rete, troppe le liste dei cantanti in gara che ormai riportano sempre gli stessi nomi, fin troppo attendibili, pare.

Non mancheranno sorprese nel cast del Festival di Sanremo 2022 di Amadeus ma sembra proprio che alcuni dei nomi che circolano in rete in queste ore possano essere veritieri, forse anche più di qualcuno.

La Direzione di Rai1, infatti, comunica che intende avvalersi della facoltà di modificare il regolamento del prossimo Festival della Canzone Italiana, nello specifico per quanto riguarda la comunicazione dei nomi degli artisti che andranno a far parte della categoria dei Campioni a febbraio.

Sempre più difficile è diventato tenere il segreto, quando ormai si vive sui social e lo spoiler è all’ordine del giorno. Così la Rai chiarisce che gli artisti che prenderanno parte alla kermesse canora il prossimo febbraio saranno tutti tenuti ad essere presenti nella finale di Sanremo Giovani, il 15 dicembre in diretta da Casinò di Sanremo su Rai1, ma potrebbero essere comunicati anticipatamente.

La TV di Stato però si avvale della facoltà di iniziare ad annunciare i nomi dei Campioni già a partire dalla data odierna. Da oggi, quindi, 2 dicembre, occhi e orecchie aperte: Amadeus, direttore artistico della manifestazione, potrebbe stupire tutti e arrivare al 15 dicembre già con diversi nomi ufficialmente comunicati per la gara sanremese.

Si legge: