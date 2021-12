La produzione di Only Murders In The Building 2 è appena iniziata: lo conferma uno dei protagonisti, Steve Martin, con una foto dal set insieme agli altri attori, Martin Short e Selena Gomez.

Il finale della prima stagione ha spalancato le porte a un potenziale seguito che vedrà il trio appassionato di true crime coinvolto in prima persona in un omicidio.

Lo showrunner John Hoffman ha anticipato che con Only Murders In The Building 2 si espanderà e andrà oltre il singolo edificio:

“A New York, non ci vuole molto perché una storia interessante faccia notizia. Le loro vite e il loro podcast si espande. Penso che ci sia qualcosa lì dentro che potrebbe aiutarci a sviluppare lo spettacolo, forse oltre l’edificio, nelle stagioni future […] La vita di Mabel è ora sotto i riflettori”.

Nel cast principale di Only Murders In The Building 2 arriva la new entry Cara Delevingne nel ruolo di Alice, una sofisticata insider del mondo dell’arte che rimane invischiata nell’ultimo mistero di Mabel, Oliver e Charles.

La prima stagione si è conclusa con il trio di aspiranti investigatori che risolvono l’omicidio del loro vicino Tim. Uno di loro, però, viene incastrato per l’uccisione del loro amministratore di condominio, Bunny. Ora, Mabel, Charles e Oliver sono sospettati di omicidio e, probabilmente, saranno oggetto di un nuovo podcast sul crimine. In una scena dai titoli di coda, si vede Cinda Canning che presenta il suo podcast dal titolo “Only Murderers in the Building”.

Steve Martin ha co-creato lo spettacolo insieme a Dan Fogelman (This Is Us) e John Hoffman (Grace & Frankie).

Di seguito la prima foto dal set della seconda stagione, che dovrebbe debuttare il prossimo anno su Disney+:

Il nostro primo giorno di riprese di “Only Murders in the Building!” Siamo tutti felici di essere tornati.