Potrebbe essere questo il periodo giusto per provare il servizio Amazon Prime Prova Prima Paga Poi, almeno per due motivi. Il primo è che siamo in pieno periodo pre-natalizio, con la necessità di fare acquisti e regali per le feste e poi ci sono 10 euro di sconto per chi vorrà sperimentale la nuova modalità di vendita per abbigliamento e accessori, di qui alla fine del mese.

Cos’è Amazon Prime Prova Prima Paga Poi

Il servizio Amazon fresco di lancio è presto spiegato. La prima cosa da dire è che vale solo per prodotti idonei della categoria abbigliamento, scarpe e accessori. Per procedere, si possono selezionare fino a 5 articoli e farseli spedire a casa senza alcuna spesa. Il cliente potrà provare i capi per 7 giorni e dunque indicgherà sul suo account Amazon quali intende restituire e quali vuole tenere (di fatto pagherà solo questi ultimi). Per effettuare il reso si potrà utilizzare la confezione appena ricevuta con l’etichetta di reso prepagata e dunque procedere alla consegna presso uno dei centri di ritiro abilitati.

La speciale promozione delle feste

Dal 1 dicembre e fino al prossimo 31 dicembre, sarà possibile usufruire di una speciale promozione natalizia Amazon Prime Prova Prima Paga Poi che da diritto a 10 euro di sconto sulla spesa effettuata per abbigliamento, scarpe e accessori. Per poterne beneficiare dovranno essere rispettate solo determinate condizioni: in prima battuta, il cliente Amazon dovrà essere abbonato Prime e effettuare per la prima volta un acquisto con il servizio. Ancora, la spesa complessiva per i capi trattenuti dovrà essere superiore ai 50 euro.

Se i requisiti sopra indicati saranno rispettati, basterà semplicemente inserire il codice GIFT 10 al momento dell’ordine. Naturalmente la speciale promozione è valida una sola volta e non potrà essere nuovamente riscattata dallo stesso account, pur entro il periodo della promozione già indicato.