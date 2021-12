La Coda Del Diavolo di Rkomi feat. Elodie è uno di quei singoli nati per accompagnare la notte. Lo dice chiaro il testo, scritto dallo stesso Mirko Manuele Martorana – questo il nome di battesimo di Rkomi – e Davide Petrella. “Solo con te io sospiro tutta la notte”, cantano i due artisti disegnando una notte non troppo qualsiasi in cui due anime si rincorrono per tutta Milano, stuzzicarsi, prendersi un po’ in giro e ritrovarsi ancora.

Per raccontare una notte d’avventura e romanticismo urbano Rkomi ed Elodie cantano su uno shuffle tutto elettronico prodotto da Marz e Zef. Le loro voci si uniscono e si rincorrono, proprio come i protagonisti del brano.

La Coda Del Diavolo di Rkomi feat. Elodie arriva dopo il successo dell’album Taxi Driver del rapper milanese e dopo il singolo Vertigine della cantante romana, e per i due artisti è la prima collaborazione. Ciò che ispira il titolo non è esattamente una metafora: lui canta che andrebbe a cercare la sua lei “in tutta Milano”, a insinuarsi “nei locali alla moda” e “anche sotto la coda del diavolo”.

“Torniamo a divertirci”, scrive Rkomi sui social per annunciare il singolo.

Per Elodie è una messa alla prova di una vita oltre il gossip. Negli ultimi mesi la giovane cantante è stata troppo spesso raggiunta dalla curiosità dei social media per via della fine della sua relazione con Marracash. La ex coppia, tuttavia, ha dato una lezione di dignità alla pressione mediatica mostrandosi nel video di Crazy Love di Marracash, tratto dall’ultimo album Noi, Loro, Gli Altri. Elodie compare anche nella copertina dell’album, una scelta che il rapper ha definito consapevole in quanto vuole tenersi lontano dalla cancel culture e chiudere un cerchio nel migliore dei modi.

Di seguito il testo de La Coda Del Diavolo di Rkomi feat. Elodie.

Testo

Quando la notte mi scappò dalle mani

Ma tu mi tieni forte

Volo abbandonato all’aria per sfuggirti ancora

Nessuna fine

Perché siamo eterni

C’è qualcosa di te che

Che dovresti sapere Sai che ti cercherei in tutta Milano

Che ti stringerei forte la mano

Nei locali alla moda

Anche sotto la coda del diavolo credimi Solo con te io sospiro tutta la notte

Pa pa ra ra ra ra ra

Forse tiriamo davvero tutta la notte

Pa pa ra ra ra ra ra

Come te nessuno mi fa sentire

Mi manca l’aria ma non voglio uscire

Non rispondiamo a nessuno tutta la notte

Pa pa ra ra ra ra ra

Pa pa ra ra ra Nessuna fine perché siamo eterni

In ritardo per l’ultima metro

A mezzanotte perché siam fantasmi

Da qualche parte mentre ci pensiamo

Vicini

Commetterei un omicidio

Le nostre impronte sul vetro

Al confine tra un bacio e un incendio Sai che ti cercherei in tutta Milano

Che ti stringerei forte la mano

Nei locali alla moda

Anche sotto la coda del diavolo credimi Solo con te io sospiro tutta la notte

Pa pa ra ra ra ra ra

Forse tiriamo davvero tutta la notte

Pa pa ra ra ra ra ra

Come te nessuno mi fa sentire

Mi manca l’aria ma non voglio uscire

Non rispondiamo a nessuno tutta la notte

Pa pa ra ra ra ra ra Pa pa ra ra ra

Il weekend è così lontano

Io un gesto me lo aspettavo

Due frecce non fanno un arco Pa pa ra ra ra

Il weekend è così lontano

Io un gesto me lo aspettavo

Due frecce non fanno Solo con te io sospiro tutta la notte

Pa pa ra ra ra ra ra

Forse tiriamo davvero tutta la notte

Pa pa ra ra ra ra ra

Come te nessuno mi fa sentire

Mi manca l’aria ma non voglio uscire

Non rispondiamo a nessuno tutta la notte

Pa pa ra ra ra ra ra

Pa pa ra ra ra ra ra

