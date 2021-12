Arrivano le prime frammentarie informazioni, a proposito dei problemi TIM riscontrati dagli utenti oggi 1 dicembre. Situazione da monitorare con grande attenzione, che ricorda in parte quanto abbiamo vissuto lo scorso mese di settembre, stando almeno a quanto vi abbiamo riportato a suo tempo. Il disservizio, almeno per ora, sembra coinvolgere indistintamente rete fissa e mobile, anche se ritengo frettoloso sbilanciarsi sotto questo punto di vista. Saranno molto importanti i prossimi minuti per capirci qualcosa di più.

Prime informazioni sui problemi TIM: la rete non funziona oggi 1 dicembre

Stando alle segnalazioni raccolte su Down Detector in questi minuti, si potrebbe ipotizzare che i problemi TIM si riscontrino soprattutto nell’area di Milano, fermo restando che la situazione sia in continua evoluzione. Al momento della pubblicazione, infatti, mancano comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza su quello che sta avvenendo sul territorio italiano oggi 1 dicembre. Dovremmo saperne di più a stretto giro, come sempre avviene in queste circostanze.

In questi minuti, va detto, i numeri sembrano indicare un vero e proprio down, in relazione ai problemi TIM riscontrati poco prima delle 13. La rete non funziona, ma non è detto che il malfunzionamento sia riscontrato solo in specifiche aree. Per questa ragione, invito tutti i nostri lettori a commentare l’articolo qui di seguito, in modo da mettere a fuoco quello che sta avvenendo attraverso esperienze dirette sul campo.

Resta il fatto che le segnalazioni sui problemi TIM siano costanti in questi minuti, mentre alcuni feedback iniziano ad arrivare anche da altre regioni. Vedremo come andranno le cose a breve termine. Ribadiamo che dall’assistenza al momento non abbiamo ottenuto riscontri concreti per analizzare meglio quello che sta avvenendo il giro per il Paese.