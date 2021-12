Il Samsung Galaxy S21 FE è quasi percepito come un’entità astratta, date tutte le volte che il suo lancio è stato rimandato per via della crisi mondiale dei chip. Voi tutti ricorderete di certo che il telefono avrebbe dovuto vedere la luce ad agosto, insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, e poi ad ottobre, con entrambi gli appuntamenti saltati per le ragioni che vi abbiamo appena spiegato. Il device dovrebbe essere presentato a gennaio 2022, almeno stando alle ultime anticipazioni in merito. Stando a quanto riportato da ‘winfuture.de‘, il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere lanciati nei vari mercati di destinazione nelle colorazioni bianca, viola, oro e nera (tutte nuance cromatiche alla moda, ed altamente raffinate, c’è da dirlo).

Il device includerà uno schermo OLED da 6.4 pollici, 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Quanto ai prezzi, la configurazione con 8GB di RAM e 128GB di storage dovrebbe costare 649 euro circa, e 699 euro quello con 256GB di memoria interna. Parliamo di spese sicuramente ragionevoli, ma che bisogna vedere di quanto e se aumenteranno nell’ambito del nostro mercato, che sappiamo essere sempre contraddistinto da un certo carico fiscale, cui non ci si può certamente sottrarre (a meno che non si decida di acquistare un’unità importata).

State ancora aspettando il Samsung Galaxy S21 FE dopo tutti questi mesi di attesa, oppure avete deciso di virare su altro, magari approfittando delle tante offerte del Black Friday e del successivo Cyber Monday (per non parlare del fatto che, su Amazon, sono già state lanciate anche le proposte relative al Natale, giusto per non farsi mancare niente)? I fedelissimi avranno certamente deciso di aspettarlo, pur essendo stato molto difficile. Fateci sapere se siete tra questi lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

