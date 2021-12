Siamo alle fasi finali della beta pubblica Harmoony OS per un numero cospicuo di smartphone Huawei. In Cina si stanno compiendo passi da gigante per garantire l’esperienza software alternativa ad Android ad un numero sempre crescente di dispositivi. Impossibile non apprezzare lo sforzo degli sviluppatori e pure sperare che ben presto la stessa possibilità sia garantita anche al di fuori dei confini asiatici, in Europa e dunque in Italia.

Come in molti sapranno, la beta di Harmony OS in Cina è partita da mesi e la fase di sperimentazione si è conclusa da tempo per i dispositivi più recenti e di fascia alta. Il produttore, contemporaneamente, non ha lasciato a secco i possessori dei dispositivi di fascia media, pure lanciati sul mercato da vario tempo. Per questo motivo i test sono continuati e secondo quanto riportato da Huawei Central, ben 19 modelli stanno ricevendo la versione finale della beta pubblica dell’OS proprietario: si tratterebbe appunto dell’ultimo passaggio prima della release definitiva.

Quali sono i 19 smartphone Huawei per i quali il sogno di Harmony OS si sta quasi realizzando? In prima fila ci sono i diffusissimi Huawei P10 e Huawei P10 Plus, i Huawei Mate 9, i Huawei Mate 9 Pro e i Huawei Mate 9 Porsche Design. Non manca all’appello la serie Nova con i Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i e Huawei Nova 2s. Ancora, ricevono l’ultima beta anche i Huawei Enjoy 9 Plus insieme ai tablet Huawei MediaPad M5 da 10.8 pollici, i Huawei MediaPad M5 da 8.4 pollici, i Huawei MediaPad M5 Pro da 10.8 pollici e i Huawei Enjoy Tablet 2.

Oltre al brand Huawei, tra i dispositivi pronti al grande salto definitivo per Harmony OS, ci sono anche diversi modelli Honor. Vanno dunque menzionati gli Honor Tablet 6 da 10.1 pollic, gli Honor Tablet X6 ma anche gli smartphone Honor 9, Honor V9, Honor Play e Honor Note 10.

Chissò che la nuova accelerazioni abbia degli effetti anche dalle nostre parti. Ormai l’OS sembra maturo per varcare i confini cinesi e si spera che, già ad inizio 2022, il programma beta di Harmony parta anche per noi.