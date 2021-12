Partono oggi 1 dicembre le offerte di Natale Amazon e saranno attive fino al prossimo 23 dicembre. Non è bastata la scorpacciata di sconti per il lungo mese di novembre del Black Friday e del Cyber Monday: con l’avvicinarsi delle prossime festività in cui tutti si scambieranno regali, ripartono le promozioni per qualsiasi categoria merceologica presente sul noto store online. Come sempre e più di tutte sono interessantissime le proposte per il settore dell’elettronica.

Tra le prime offerte di Natale Amazon si contraddistinguono quelle per gli smartphone e anche i sempre più amati smartwatch. Per quanto riguarda i telefoni, già da oggi 1 dicembre, c’è il brand OnePlus con i suoi dispositivi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e ora più convenienti che mai. Qualche esempio significativo: il OnePlus Nord 2 5G da 12 GB RAM e 256 GB di spazio di archiviazione costa ora 455 euro invece di 499 euro. Volendo spendere una cifra inferiore ma pur garantendosi un buon dispositivo, c’è in promozione anche il OnePlus Nord CE 5G da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 339 euro anziché a 399 euro per un risparmio totale sul prezzo di listino di 60 euro.

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con tripla fotocamera e... Fotocamera top di gamma più potente - Tripla fotocamera AI da 50MP...

Warp Massimo - La carica di un giorno in 15 minuti; Warp Charge 65W...

Offerta OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e... Punta Alla Perfezione con Nord CE di Tripla fotocamera - 64MP...

Piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 750G - IA basata sulle...

Per chi non punta ad uno nuovo smartphone, semmai ad uno smartwatch, le prime offerte di Natale Amazon mettono a disposizione un modello molto venduto del brand Huawei. Stiamo parlando del Watch GT 2 da 46 mm nella colorazione nera e fornito con adattatore Huawei AP52, Il dispositivo naturalmente dotato di GPS, con 15 modalità di allenamento, display del quadrante in vetro 3D e che consente le chiamata tramite Bluetooth costa ora solo 99,90 euro. Pensare che il suo prezzo di listino iniziale era pari a 229,90 euro ed ora la spesa per il device è più che dimezzata.

Offerta Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 46 mm con adattatore Huawei AP52, GPS, 15... Dotato di chip Kirin A1 indossabile e sviluppato direttamente da...

Display del quadrante in vetro 3D per il modello HUAWEI WATCH GT 2 (46...

Tutti i dispositivi fin qui proposti sono immediatamente disponibili alla consegna. La loro disponibilità è naturalmente soggetta alla possibile penuria di scorte.

