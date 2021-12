L’aggiornamento One UI 4.0 è arrivato in versione stabile a bordo del Samsung Galaxy S21, permettendo adesso al team di sviluppo del colosso di Seul di concentrarsi sul Samsung Galaxy S20. Come riportato da ‘SamMobile‘, diversi programmi One UI 4.0 beta sono in corso in alcuni Paesi, tra cui USA e UK. Tuttavia, un post sui forum della community ufficiale del produttore asiatico ci informa che presto potrebbe arrivare la versione stabile. Sembra che l’OEM sudcoreano abbia interrotto le registrazioni al programma beta della One UI 4.0 per la serie dei Samsung Galaxy S20 in Corea del Sud.

Il software pare essere vicino alla versione definitiva, che potrebbero arrivare presto a destinazione. Detto questo, va anche detto che ci vorrà un po’ tempo prima che l’aggiornamento sia disponibile a livello globale, poiché il colosso di Seul solitamente distribuisce i principali aggiornamenti software in Corea del Sud prima di qualsiasi altro luogo. Una precedente roadmap ipotizzava che i Samsung Galaxy S20 avrebbero ricevuto l’aggiornamento nel mese di dicembre 2021, insieme ai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, entrambi con le proprie beta aperte in corso proprio adesso.

Sebbene le roadmap ci siano un’idea orientativa del programma di sviluppo di un upgrade, la distribuzione viene influenzata da diversi fattori, come i mercati e gli operatori telefonici. Potrebbero volerci settimane prima che qualcuno, al di fuori della Corea del Sud, riceva l’aggiornamento. In ogni caso, già il fatto che nel mercato locale sia in arrivo la versione stabile della One UI 4.0 per i Samsung Galaxy S20 è una buona cosa. Il device dimostra ancora di averne in corpo per poter continuare a dire la sua, nonostante gli anni che avanzano inesorabilmente. Voi pensate di tenerlo per quanto altro tempo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com