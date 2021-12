Lo spin-off su Berlino non è più solo un’ipotesi: Netflix lavora all’espansione dell’universo narrativo de La Casa di Carta, già alquanto dilatato in cinque stagioni tra flashback e flashforward continui, con una nuova serie dedicata al personaggio di Pedro Alonso.

L’annuncio dello spin-off su Berlino è arrivato durante una serata speciale che ha fatto da apripista all’arrivo degli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta su Netflix, disponibili dal prossimo 3 dicembre. A Madrid, alla presenza dell’intero cast, martedì 30 novembre si è tenuto un evento dedicato all’enorme successo della serie, intitolato non a caso La Casa de Papel: El Legado (La Casa di Carta: L’eredità). La serata ha visto protagonisti tutti i volti del fenomeno Netflix per un addio corale, dal team artistico a quello creativo, accolti tra red carpet e show vero e proprio da una folla festante sulle note di Bella Ciao, la canzone partigiana diventata inno del format (cantata con tanto di coro sotto una pioggia di coriandoli). Nell’ambito di questo incontro che ha visto la partecipazione di un grosso numero di fan, Netflix e i produttori di Vancouvermedia hanno colto l’occasione per annunciare che la storia continuerà con un nuovo format.

Uno spin-off su Berlino, morto al termine della seconda stagione ma tornato nella terza e presente fino alla quinta come protagonista di eventi avvenuti anni prima, dovrebbe a rigor di logica essere ambientato prima dei fatti della rapina alla Zecca di Stato, la cui trama ha occupato le prime due parti de La Casa di Carta. A meno che il finale della stagione 5, già annunciato come abbastanza sconcertante per il personaggio del ladro dandy e psicopatico, non decida di stravolgere tutto e rimescolare le carte con qualche sorpresa.

Di sicuro lo spin-off su Berlino, di cui si vociferava ormai da anni, è già nei piani di Netflix per cercare di capitalizzare l’hype intorno al finale di serie: “Questa rapina volge al termine… ma la storia continua… Berlino 2023, solo su Netflix“, si legge nell’annuncio che accompagna il teaser con protagonista Alonso. Presumibilmente, dunque, le riprese della nuova serie inizieranno già nel 2022.

Este atraco llega a su fin… pero la historia continúa… Berlín 2023, solo en Netflix.

This heist might come to an end… But the story continues… Berlin 2023, only on Netflix.

