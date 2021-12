Altro importante contributo, quello che abbiamo ricevuto proprio in queste ore a proposito dei Samsung Galaxy destinati a ricevere l’aggiornamento con Android 12. Da mesi vi parliamo dell’appuntamento con One UI 4.0 ed in settimana, proprio sul nostro magazine, abbiamo aperto una parentesi relativa ai device che potranno fare questo step entro la fine del 2021. Dopo aver esaminato la pole position, come si può osservare tramite l’approfondimento in questione, bisogna concentrarsi sulle file successive.

Quando ciascun Samsung Galaxy riceverà l’aggiornamento con Android 12 e One UI 4.0

Grazie alle indicazioni fornite da una fonte autorevole come Galaxyclub.nl, sappiamo in via ufficiosa non solo quali Samsung Galaxy riceveranno l’aggiornamento con Android 12 e One UI 4.0, ma anche il mese di riferimento per ciascun prodotto. Come ormai sanno tutti, ad aprire le danze avremo i vari Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G. Successivamente, a gennaio, sarà la volta dei Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Galaxy S10, S10+, S10e, S10 Lite, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Fold.

Anche febbraio sarà un mese caldo con Android 12 e One UI 4.0, visto che l’aggiornamento verrà rilasciato per i Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A42, A52, A52s, A72 e Galaxy Tab S7 Plus. Dopo il break di marzo, ad aprile riprenderemo con Samsung Galaxy A51, A71, Galaxy Tab S7 FE, mentre a maggio sarà il turno dei Samsung Galaxy A32 5G, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Tab S6 Lite e Galaxy Tab 3 Active.

Si arriva così alla stagione estiva. A detta della fonte, l’upgrada a giugno sarà disponibile per i vari Samsung Galaxy M21, M31, M31s, M32, Galaxy A12, A31, A32 4G, A41, Galaxy Tab A7 (2020) ed A7 Lite. Ancora, a luglio avremo l’aggiornamento Android 12 sui Samsung Galaxy M11, M12, Galaxy A03s, A12, A22 e Galaxy Xcover 5. Infine, ad agosto toccherà al Samsung Galaxy A21s.