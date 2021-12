Le polemiche sul taglio de La Stagione della Caccia di ieri sera continuano a far discutere. Siamo quasi alla soglia del prime time di oggi ma il pubblico di Rai1 continuano a discutere di quello che è successo ieri sera quando la rete ammiraglia ha pensato bene di dare un taglio alla replica del film tv a favore di una nuova puntata di Porta a Porta.

Per permettere a Bruno Vespa di andare in onda in anticipo, il pubblico ha assistito ad un taglio netto (di quasi quindici minuti) del film proprio nel momento in cui si stava per risolvere il mistero dei numerosi lutti nella famiglia Peluso con le rivelazioni sul colpevole.

Proprio in quel momento il film è stato tagliato per Porta a Porta e il primo a gridare allo scandalo è stato il regista Roan Johnson che commentando l’accaduto sui suoi profili social, Facebook e Twitter, ha scritto: “Come si fa a commentare il fatto che in prima serata su Rai 1 un film venga tagliato a 15 minuti dalla fine perché – immagino eh – Porta a Porta sennò va troppo in là? Come si fa a scusarsi con gli spettatori, con tutti quelli che hanno lavorato al film e con Camilleri? Forse La stagione della caccia dovrebbe essere aperta per trovare il responsabile in Rai (che a mio parere è la prima a essere stata danneggiata)”.

Il pubblico si è subito trovato d’accordo con il regista ponendo l’accento proprio su quello che è successo tanto che oggi anche la Rai e lo stesso Bruno Vespa hanno dovuto rispondere a tono alle ‘accuse’. In particolare, il direttore di Rai1 Stefano Coletta si è scusato: “È capitata questa cosa molto sgradevole e poco rispettosa nei confronti della platea, il tv movie è stato interrotto 10 minuti prima. Si è trattato di un incidente materiale, che ha delle responsabilità, una cosa che può purtroppo avvenire e abbiamo seriamente chiesto scusa agli spettatori, al regista, al produttore. Purtroppo anche quando la procedura è informatizzata possono esserci questi errori”.

Per metterci una toppa, il direttore ha tranquillizzato i fan promettendo che La Stagione della Caccia sarà nuovamente riproposto a dicembre. Dall’altro canto, invece, Bruno Vespa non sembra così accondiscendente con il pubblico: “Solo persone profondamente incompetenti o in clamorosa malafede possono immaginare che io abbia l’autorità o la semplice intenzione di tagliare il programma che precede Porta a porta per andare in onda in anticipo”.