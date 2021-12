La versione coreana de La Casa di Carta sta per entrare in produzione. Netflix ha confermato il progetto durante l’evento La Casa de Papel: El Legado, una serata speciale che si è svolta a Madrid il 30 novembre in modalità ibrida, con la presenza di celebrità e fan locali e in diretta streaming con traduzione simultanea in 10 diverse lingue, per celebrare una delle serie Netflix non in lingua inglese di maggiore successo di sempre. Lo speciale sarà reso disponibile sul canale YouTube ufficiale @LaCasadePapel con diverse opzioni di sottotitoli.

La versione coreana de La Casa di Carta è stata annunciata nell’ambito dello show tenutosi al Palazzo Vistalegre di Madrid, prima dell’imminente rilascio degli ultimi episodi della serie il 3 dicembre: durante la serata Netflix ha annunciato lo spin-off dedicato al personaggio di Berlino ma anche il lancio del già annunciato remake de La Casa de Papel.

La versione coreana de La Casa di Carta avrà tra i protagonisti Park Hae-soo, ormai internazionalmente noto per aver fatto parte del cast principale di Squid Game, la serie sudcoreana che ha stracciato ogni record di flussi streaming su Netflix. In un video di quasi due minuti, l’attore ha raccolto il testimone da Pedro Alonso nel ruolo di Berlino. L’interprete coreano ha ringraziato il suo omologo spagnolo indossando la celebre maschera di Dalì: “Grazie Pedro, per avermi inviato questa maschera molto famosa“, ha dichiarato Park Hae-soo, posando con l’oggetto simbolo della banda di rapinatori in azione nella serie. Un orpello che però cambierà nella versione coreana, in cui “avremo anche una maschera speciale. Quando la mostreremo all’inizio del prossimo anno, ne regalerò una a Pedro”, ha promesso Park Hae-soo, dicendosi onorato dal fatto di “partecipare a una serie così meravigliosa” e di interpretare Berlino, “un personaggio straordinario“. Il suo auspicio è di replicare il seguito della serie madre: “Spero che anche la nostra versione coreana riceva il vostro amore e sostegno“.

La versione coreana de La Casa di Carta vede nel cast anche Yoo Ji-tae, Jun Jong-seo, Jang Yoon-jun o Park Jung-woo nei panni rispettivamente del Professore, di Tokyo, di Nairobi e di Rio. la produzione inizierà nel 2022.

Continua a leggere su optimagazine.com