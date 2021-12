La madre di Aldrovandi ringrazia Fedez per il testo di Un Giorno In Pretura, il video uscito ieri 30 novembre 2021 con le illustrazioni di Vauro Senesi. Nel testo, infatti, Federico Lucia si scaglia a muso duro contro il centro destra e cita due casi che hanno colpito l’Italia nelle fondamenta: la morte di Giulio Regeni e quella di Federico Aldrovandi.

Federico aveva 18 anni quando il 25 settembre 2005 morì alle prime luci dell’alba durante un controllo di polizia a Ferrara. La voglia di giustizia di Patrizia Moretti, madre di Aldrovandi, ha spinto la donna ad aprire un blog per raccontare la tragedia del ragazzo. Oggi il caso di Federico Aldrovandi si aggiunge alla lista delle tragedie avvenute ai danni di cittadini che in quel momento si trovavano nelle mani dello Stato.

Patrizia Moretti non ha mai abbandonato la sua battaglia, e i suoi sforzi continuano ancora oggi. Su Twitter, infatti, la madre di Aldrovandi ringrazia Fedez per Un Giorno In Pretura in cui il rapper cita il figlio: “Mussolini, Berlusconi, Federico Aldrovandi. In Italia i migliori non riescono mai a superare i vent’anni”.

Patrizia Moretti scrive: “Questo brano oggi mi aiuta molto, visto che domani 2 dicembre dovrò testimoniare a Roma per una querela dell’ex questore Graziano al Manifesto”. Fedez ha riportato il commento della madre di Federico Aldrovandi nelle storie di Instagram:

“Sapere che questa canzone può in qualche modo aiutarla a trovare le energie necessarie per portare avanti questa estenuante battaglia mi rende felice e orgoglioso. Forza Patrizia, noi non dimentichiamo“.

Alle tante ingiustizie del tessuto sociale e politico italiano Fedez è sempre stato vicino. Ha segnato la storia, per esempio, la storica lite con Giovanardi sul caso Stefano Cucchi, quando l’onorevole disse: “La criminalità usa i ragazzi come un parco buoi per rovinare la loro vita”. Federico Lucia gli rispose: “Lei ha dichiarato che Stefano Cucchi è morto disidratato, io muoio disidratato perché certe ca**ate non me le bevo”.

In altre occasioni Fedez ha ricordato Aldrovandi, come ad esempio durante un commento per l’esito del processo Cucchi Bis. Di seguito il tweet della madre di Aldrovandi che ringrazia Fedez per il suo brano.

Questo brano oggi mi aiuta molto, visto che domani 2/12 dovrò testimoniare a Roma per una querela dell'ex questore Graziano al Manifesto — patrizia moretti (@MorettiPatri) December 1, 2021

Continua a leggere su optimagazine.com