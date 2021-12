Da oggi è disponibile la canzone di Natale di Radio Deejay. Gli ascoltatori della radio potranno finalmente ascoltare la canzone di Natale 2021 che coinvolge gli speaker della radio.

Nomi straordinari, anche stavolta, tra gli artisti coinvolti per il brano natalizio di Radio Deejay, un appuntamento ormai tradizionale che inaugura il mese di dicembre come un’attesa tradizione.

La canzone di quest’anno si intitola Natale Per Te ed è stata composta da Dardust, scritta da Margherita Vicario e cantata da tutti gli speaker di Radio Deejay con la partecipazione speciale di Elodie e di Margherita Vicario. Le due artiste la interpretano anche nel video ufficiale da oggi visibile su deejay.it, Deejay TV e sui canali social della radio.

Natale Per Te, Canzone di Natale di Radio Deejay

Natale Per Te è il titolo che Radio Deejay ha scelto per la nuova canzone di Natale, realizzata in collaborazione con Metatron e ascoltabile non solo sui canali fm e digitali della radio, ma anche su tutte le altre piattaforme di streaming.

Ad anticiparla agli ascoltatori della radio è stato lo stesso Linus qualche settimana fa lasciandosi immortalare in una foto nella quale indossava un maglione a tema natalizio con la scritta “the last one was better” – ovvero “era meglio la scorsa canzone”.

Con ironia, Linus riprendeva una frase ricorrente e ormai scaramantica, che i fedelissimi ascoltatori pronunciano ogni anno al primo ascolto del nuovo pezzo natalizio del Radio Deejay realizza.

Il maglione è il fil rouge del video: lo indossano gli speaker che, percorrendo le vie e le piazze di Milano, cantano le buone ragioni per ascoltare le canzoni di Natale sulla propria radio del cuore.

Attraverso il video viene anche lanciato un filtro di Natale, realmente disponibile per impreziosire le proprie foto delle festività. Mentre su IG è quindi utilizzabile il filtro a partire da oggi, 1 dicembre, il maglione natalizio è invece disponibile per l’acquisto sullo Store Ufficiale di Radio Deejay.

Nel video c’è Elodie in rosso natalizio e il ritrovo amichevole della Pina con Diego e la Vale che è l’occasione per dare spazio alla collaborazione con Coca-Cola estesa anche ad altre iniziative natalizie di Radio Deejay.