Kevin Can F*** Himself 2 ci sarà, ma segnerà la fine della geniale e sottostimata dark comedy di AMC con la protagonista di Schitt’s Creek Annie Murphy. In Italia la serie è arrivata su Amazon Prime Video la scorsa estate, poco prima che fosse rinnovata per una seconda stagione ad agosto.

È notizia più recente, invece, che Kevin Can F*** Himself 2 sarà l’ultima stagione del format. Una scelta comprensibile, vista la trama della serie che risultava già un tantino dilatata nel corso della prima stagione. Questa insolita dark comedy, con Murphy nei panni di Allison McRoberts, racconta la storia di una donna che apparentemente è il prototipo della moglie perfetta da sit-com, comprensiva e premurosa nei confronti di un marito insensibile e superficiale, dotata di una devozione e una pazienza ai limiti della sottomissione. Quella che però parte come la parodia di una classica sitcom americana si trasforma in un dramma a tinte noir quando Allison è da sola, isolata nella sua vita piatta, monotona e senza prospettive, finché matura il desiderio di uccidere il responsabile della sua infelicità, suo marito Kevin.

Kevin Can F*** Himself 2 ripartirà dal finale aperto della prima stagione, al culmine di una serie di piani falliti per uccidere Kevin, oltre che di tradimenti, reati, tentativi di fuga dalla prigione per niente dorata in cui Allison si è rinchiusa volontariamente col matrimonio. Particolarità della serie è l’alternanza tra le tradizionali riprese multi-camera del genere sitcom, usate per raccontare il mondo di Kevin e la vita di coppia con Allison, e quelle a telecamera singola quando la protagonista medita di ribellarsi a quella vita fino a concepire l’omicidio del marito.

Kevin Can F*** Himself 2, attesa nel 2022, dovrà svelare se l’obiettivo criminale della casalinga disperata Allison sarà raggiunto o meno. Insieme a Murphy, torneranno nel cast della seconda stagione anche Mary Hollis Inboden, Eric Petersen, Alex Bonifer, Brian Howe e Raymond Lee. Girata a Boston, la serie è stata creata da Valerie Armstrong, che è anche produttrice esecutiva. Craig DiGregorio ne è produttore esecutivo insieme a Rashida Jones e Will McCormack, oltre che showrunner.

